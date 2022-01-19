«Суп — это просто традиция»: 5 вопросов о питании врачу-диетологу



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Что будет, если есть только макароны

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Такое питание исключает из рациона практически все питательные вещества, витамины и минералы. При столь однообразном рационе вы непременно столкнетесь с разнообразными дефицитами, которые могут проявляться невероятным числом симптомов: от мышечной слабости, судорог, утомляемости, запоров, шелушения кожи, ломкости ногтей, выпадение волос и частных простудных заболеваний до тяжелых состояний, даже угрожающих жизни.

Питание здорового человека все-таки должно быть сбалансированным:

половину рациона должны составлять овощи, фрукты и ягоды;

четверть — растительные и животные белки: мясо и птица, рыба и морепродукты, кисло-молочные продукты, бобовые, семена и орехи;

четверть — “длинные” углеводы: крупы, цельнозерновой хлеб, хлеб с отрубями, из обойной муки (мука крупного помола) и пророщенных зерен, цельнозлаковые макаронные изделия.

Если же рацион выражено ограничен: например, человек ест только сосиски с макаронами или пюре, а из овощей предпочитает исключительно томаты или огурцы или совсем не ест овощи и фрукты — это обычно утверждает об отсутствии привычки питаться рационально.

Есть хорошая новость, эту привычку можно выработать в любом возрасте. Для этого постепенно добавляйте в меню новые продукты. Если вы будете потихоньку пробовать новый продукт в течение 2-3 месяцев, он станет для вас гораздо более привычным, а через 5-6 месяцев с высокой вероятностью полноценно войдет в рацион.

Сбалансированный рацион включает не менее тридцати, а лучше даже пятидесяти, разных цельных продуктов в неделю.

Цельные продукты — необработанная и нерафинированная (либо минимально обработанная/рафинированная) пища, например, цельные зерна, корнеплоды, орехи, овощи или фрукты.

Кстати, красное яблоко и зеленое яблоко считается за два разных вида. А вот колбаса и сосиски совсем не относятся к цельным продуктам, это продукты высокой степени обработки, подобные «деликатесы» точно не стоит есть ежедневно.

Можно ли постоянно покупать бургеры, картошку фри и пиццу

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Каждый человек сам выбирает какой образ жизни ему ближе и какие блюда составляют его рацион. Но важно помнить, что фастфуд относится к продуктам с высокой степенью обработки и связан с хроническими заболеваниями: ожирением, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца и сахарными диабетом 2 типа. То есть подобное питание достоверно сокращает продолжительность жизни.

На данный момент считается, что риск сердечно-сосудистых заболеваний значительно повышается для тех, кто ест фастфуд три и более раз в неделю.

Чем больше в рационе цельных продуктов, чем разнообразнее питание и чем в нем меньше продуктов глубокой переработки — тем дольше вы будете жить.

Бавыкина Лариса

эксперт

Если вы хотите дожить до глубокой старости, старайтесь избегать фастфуда, ну или есть его крайне редко. Сбалансированный рацион, преимущественно состоящий из цельных продуктов, а также ограничение добавочного сахара и соли, высокообработанных продуктов и трансжиров, вероятно, на 80% связан с увеличением продолжительности жизни до максимально возможных значений (до 90-120 лет), причем с сохранением высокого качества жизни. Оставшиеся 20% приходится на баланс физических нагрузок, сна и отдыха, снижение уровня стресса.

Нужно ли есть суп каждый день или его можно заменить стейком и салатом?

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В нашей культуре суп считается основой питания и главным обеденным блюдом, тем более в холодное время года. Действительно, очень приятно и привычно, вернувшись с мороза, съесть горячий борщ или наваристую куриную лапшу.

Это экономичное и вкусное блюдо — кастрюли супа хватает семье на несколько дней. Но технически «первое» — это «второе» в бульоне, то есть никакой разницы между «первым» и «вторым» блюдами с точки зрения диетологии нет. Необходимую жидкость можно восполнить, выпив стакан-другой воды.

Суп — часто традиционное блюдо, но в мире много стран, где супы вовсе не едят. И суп совсем не является обязательным участником рациона: вы можете съесть стейк из лосося, рис и овощи и выпить воды или пообедать супом из лосося с рисом и овощами.

Главное, чтобы ваш рацион был сбалансированным и разнообразным, а блюдо приносило не только насыщение, но и удовольствие.

Почему не стоит есть сладкое до обеда?

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Многие люди обожают сладкое и даже заменяют им полноценный обед или ужин. Большое число десертов обычно свидетельствует о недостаточно полноценном рационе: основные блюда не приносят насыщения или между приемами пищи слишком большие промежутки времени.

Расскажу, как избавиться от тяги к тортикам. Если к мясу или рыбе добавить овощи и крупяной гарнир, то они обеспечат нас клетчаткой, которая в свою очередь замедлит пищеварение и мы дольше времени будем чувствовать себя сытыми. Также имеет значение режим: нам нужны 2-3 основных приема пищи примерно в одно и тоже время каждый день и, по мере надобности — перекусы. Например, овощными салатами, орехами, йогуртами или фруктами. Если выполнять эти два простых правила: сбалансированный рацион и режим питания, то десерты перестанут носить функцию быстрого насыщения и заменять полноценную еду, а останутся для истинного наслаждения.

Желание съесть десерт до основного блюда часто продиктовано социальными установками, это так называемый запретный плод. Когда вокруг десертов много разговоров: его используют как наказание или поощрение, тем самым завышают его значимость и делают его слишком желанным. Если вы столкнулись с такой проблемой и не получается ее самостоятельно решить, стоит обратиться к диетологу и психологу.

А если у вас сегодня просто хорошее настроение и хочется начать с десерта, но для вас это не свойственно, то почему бы и нет! Для людей с нормальной массой тела (ИМТ 18,5-24,9 и объемом талии для мужчин менее 94 см и менее 80 см для женщин) можно включать в рацион 2-3 десерта в неделю.

Чем грозит вегетарианство с точки зрения здравого смысла

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Вы удивитесь, но ничем плохим правильно подобранная вегетарианская диета нам не грозит. По данным диетологических сообществ разных стран, хорошо сбалансированная вегетарианская диета может полностью удовлетворить потребности детей, подростков и взрослых в питательных веществах, витаминах и микроэлементах.

Тем не менее, имеет значение доступность вегетарианских продуктов и возможность обеспечить сбалансированный подход в составлении еженедельного рациона. Обычно полноценный рацион легче обеспечить в исторически вегетарианских регионах, где урожай собирают до 2-3 раза в год, например, в Индии или Южной Америке и сложнее в умеренных и северных широтах.

Если вы решили отказаться от мяса и других продуктов животного происхождения, внимательно отнеситесь к новой привычке, проконсультируйтесь с диетологом. Простое исключение красного мяса (баранины, свинины, говядины) и мяса птиц может привести к несбалансированному питанию и в итоге — к проблемам со здоровьем: дефицитным состояниям.