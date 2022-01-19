17-летняя дочь Константина Меладзе появится в шоу “Голос Украины”

Очередной сезон украинской версии шоу “Голос” начнется 23 января, но уже сейчас в сети появились первые анонсирующие ролики. В одном из них Лия Меладзе, 17-летняя дочь известного композитора и продюсера Константина Меладзе от первого брака. В трейлере телешоу девушка участвует в слепых прослушиваниях, одна реакция жюри, в состав которого вошли Святослав Вакарчук, Надежда Дорофеева, Потап и Оля Полякова, осталась интригой.

Бывало, что мы с папой едем в машине, и я начинаю петь. Он сказал, что я очень хорошо пою. Именно эти слова были для меня самыми важными. Мой отец – Константин Меладзе, – рассказывает о себе Лия в ролике, опубликованном на YouTube.

Девушка также рассказала, что отец поддержал ее решение участвовать в шоу и дал напутствие.

Я с детства мечтала попасть на “Голос страны” (украинская версия шоу “Голос”, – прим. ред.). Мой отец задолго до подачи заявки знал, что я хочу попробовать себя именно на этом шоу, и даже дал мне совет – быть собой. Каждый год я хотела прийти на слепые прослушивания, но мой перфекционизм не давал мне этого сделать. Я очень много времени работала, чтобы показать себя, самосовершенствовалась. Очень хочу, чтобы “Голос страны” стал началом моей борьбы со страхом неидеальной себя, – рассказала Лия.

Лия Меладзе

Лия второй ребенок Константина Меладзе, которому в мае исполнилось 58 лет, и его первой жены Яны Сумм. Всего в первом браке у композитора родилось трое детей – две дочери – Алиса и Лия и сын Валерий. После развода родителей в 2013 году, Лия осталась с матерью в Киеве. Здесь она училась в британской школе и теперь готовится к поступлению в университет США. Девушка давно увлекается музыкой, она уже участвовала в коллективе FAR FOR. Что касается личной жизни, то свой прошлый день рождения Лия отмечала со своим парнем – финалистом третьего сезона украинского шоу “Голос. Дети” Владом Феничко.