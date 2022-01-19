 

Любовь Успенская уверена, что Филипп Киркоров до сих пор её любит

19.01.2022, 9:50, Разное
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Любовь Успенская заявила о том, что Филипп Киркоров до сих пор её любит. Артистка считает, что их отношения с коллегой имели будущее и вели к бракосочетанию, но «айсбергом» на пути к их счастью стала Примадонна Алла Пугачева.
Успенская заявляет, что Алла Борисовна для поп-короля была лишь музой и предметом восхищения, но не любимой женщиной, в отличие от неё.

Не секрет, что Любовь Успенская и Филипп Киркоров пару лет назад повздорили. В СМИ предположили, что ссора возникла на фоне конкуренции: Успенская открыла караоке после того, как Киркоров открыл аналогичное заведение. Однако сейчас звёзды не в обиде друг на друга. Филипп Бедросович поступил как джентльмен и сделал первый шаг к примирению, прислав подарок – восхитительное платье.

Любовь Успенская утверждает, что такой метод мириться её коллега практикует уже много лет, на что сам исполнитель отвечает: “Я всем дорогим мне женщинам дарю дорогие платья”.

Источник: radiokp.ru



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