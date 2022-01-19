“Россия ни на кого не собирается нападать”. Посольство России призвало США не поставлять оружие в Украину

“18 января высокопоставленные чиновники Белого дома, госдепа и пентагона в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе. Более того, утверждали, что наша страна может в любой момент вторгнуться в соседнее государство, в том числе с территории Беларуси”, – говорится в заявлении.

Российские дипломаты уверяют, что Россия ни на кого не собирается нападать и призывают “прекратить истерику”, “не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса”, “не подталкивать “горячие головы” в Киеве к новым провокациям”.

В российском посольстве США утверждают, что перемещение войск по своей территории – их “суверенное право”.

Дипломаты РФ призвали власти Америки отказаться от поставок оружия в Украину, назвав российскую агрессию “внутриукраинским конфликтом”.

“Если США действительно привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ. Вместо этого Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей”, – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/RusEmbUSA/posts/295639672601352

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

С 2014 года Великобритания и США предоставляют помощь Украине, в том числе – военную. Великобритания, в ответ на “все более угрожающее поведение РФ”, начала поставки Украине легкого противотанкового оружия, заявил 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь после визита в Украину 17 января заявил, что в случае вторжения РФ в Украину США предоставят Украине летальное оружие.

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