Свитолина и Костюк вышли в третий круг Australian Open

В ночь на 19 января в поединке второго раунда турнира Свитолина переиграла Армони Тан (№107 WTA) из Франции, сообщается на сайте соревнований.

Соперница украинки из-за травмы снялась в третьем сете. Итог поединка – 6:3, 5:7, 5:1 (отказ) в пользу Свитолиной.

Украинка в шестой раз подряд пробилась в третий круг Australian Open, пишет Sport.ua.

She’s feeling it today * @ElinaSvitolina · * #AusOpen * · * #AO2022

* : @wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/Xc7fIoE4LZ

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2022

Get well soon, @tanharmony * @elinasvitolina advances after Harmony Tan retires due to injury at 6-3, 5-7, 5-1.#AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/2IIIVzxvrB

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2022

Костюк в матче второго круга Australian Open была сильнее Сары Соррибес Тормо (№35 WTA) из Испании, отмечается на сайте турнира.

Поединок теннисисток продлился почти два часа и закончился победой украинки в двух партиях – 7:6, 6:3.

В матчах третьего круга Открытого чемпионата Австралии Свитолина сыграет против Виктории Азаренко (№25 WTA) из Беларуси, а Костюк – против Паулы Бадосы (№6 WTA).

Свитолина четыре раза играла против Азаренко на турнирах под эгидой WTA – все поединки завершились победой представительницы Беларуси. Костюк и Бадоса провели пока только один матч, в 2019 году в квалификации Australian Open сильнее была будущая соперница украинки.

Контекст:

Турнир серии Grand Slam Australian Open пройдет с 17-го по 30 января в Мельбурне на хардовом покрытии, общий призовой фонд соревнований составляет около $54 млн.

Свитолина в первом круге Открытого чемпионата Австралии в двух сетах одолела Фиону Ферро из Франции (№101 WTA), а Костюк, также в двух партиях – Диан Парри из Франции (№114 WTA).

—