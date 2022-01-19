 

Актрису Веру Воронкову госпитализировали из-за загоревшейся гирлянды

19.01.2022, 9:36, Новости дня
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Актриса Вера Воронкова пострадала в результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы, где загорелась гирлянда на елке. Она госпитализирована с отравлением дымом, сообщил источник в экстренных службах.

«Вечером во вторник на проспекте Мира, 124, корпус 1, в квартире Веры Воронковой произошел пожар. Загорелась гирлянда на елке. В результате пострадали два человека, в том числе актриса. Они госпитализированы с отравлением дымом», – сообщил источник ТАСС.

Ранее пожар произошел в квартире певицы Марины Хлебниковой. Согласно предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета, с которой уснула певица. Женщину спасли, но она получила ожог около 50% тела. Актрису госпитализировали в НИИ Склифосовского.



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