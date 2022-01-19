В Совфеде опровергли заявления о планах РФ разместить ядерное оружие в Белоруссии

Москва и Минск не ведут переговоры о размещении ядерных сил РФ на территории Белоруссии, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Джабаров заявил, что «(президент Белоруссии Александр) Лукашенко уже предлагал при необходимости разместить на территории Белоруссии российские ядерные силы, но, несколько мне известно, дальше разговоров дело не пошло, переговоров нет», передает РИА «Новости».

По его мнению, заявления госдепа говорят о желании «поиграть мускулами» после озвученных Россией предложений по гарантиям безопасности.

Ранее в госдепе США заявили, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил РФ на территории республики, так как предлагаемые изменения якобы включают формулировку, которая может быть истолкована «как открывающая РФ путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии».

1 декабря Лукашенко сообщил о готовности Белоруссии разместить российское ядерное оружие, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение, которое продиктовано, прежде всего, той безрассудной политикой Запада.