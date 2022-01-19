Шведские дети паникуют из-за слухов о «российском вторжении» в TikTok

В популярном приложении TikTok, которым часто пользуются дети и подростки, появилось очень много разговоров о том, что Швеция стоит «на пороге войны» и что РФ якобы готовит «вторжение» в ближайшее время. Многие дети встревожены и воспринимают все эти угрозы всерьёз, что приводит к стрессам. А поскольку алгоритмы TikTok постоянно подсовывают пользователю видео, похожие на просмотренные ранее, это ещё больше усиливает драматический эффект. Поэтому эксперты призывают взрослых вести себя очень аккуратно и не передавать свою тревогу детям, пишет Dagens Nyheter.



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Шведских детей и подростков запугали разговорами о «российском вторжении», сообщает Dagens Nyheter. Слухи о том, что Швеция якобы стоит «на пороге войны», сейчас активно распространяются в популярном TikTok, которым часто пользуются дети и молодёжь. Разговоры об этом приводят к тому, что подрастающее поколение начинает страдать от стрессов и повышенной тревожности, и без помощи взрослых преодолеть это будет сложно, предупреждают эксперты.

«Вот планы РФ после вторжения», «Россия будет бомбить Швецию», «Россия, почему? Я не хочу умирать», «Грядёт война. Запасайтесь едой и тёплой одеждой» — это некоторые из подписей к множеству видео, которые сейчас циркулируют в TikTok и набирают сотни тысяч просмотров.

Утверждения о том, что Россия якобы собирается «вторгнуться в Швецию» и вскоре начнётся настоящая война, беспокоят шведскую аудиторию этой популярной соцсети, которая во многом состоит из детей и подростков. «Дети встревожены», — подчеркнула в интервью Dagens Nyheter социальный работник Марие Ангселль из организации Bris, которая занимается защитой прав детей.

По её словам, дети уже неоднократно обращались к специалистам Bris с жалобами на страх перед грядущей войной и перед Россией. «Дети взволнованы и задают вопросы, а не начнётся ли скоро война, и размышляют о том, что же тогда будет. Чаще всего они тревожатся о том, как это скажется на них самих и их близких», — рассказала Ангселль.

Она призвала взрослых не забывать о том, что дети прекрасно слышат их разговоры и обсуждение различных новостей. Кроме того, дети используют свои каналы для общения со сверстниками, где обсуждают волнующие их в данный момент темы — например, популярное приложение TikTok. «Там они пытаются понять новости и справиться со своими страхами. Взрослым иногда нужно вмешиваться и уточнять ту информацию, которую получают дети, доносить до них нюансы», — отметила Ангселль в интервью Dagens Nyheter.

«Нужно исходить из того, что эти новости сейчас читают и слышат большинство детей, начиная с младшего школьного возраста и старше», — пояснила эксперт. По её мнению, в такой ситуации крайне важно дать ребёнку почувствовать себя в безопасности, если он встревожен, и не оставлять его наедине с его страхами. Например, взрослый может посмотреть подобные видео вместе с ребёнком и обсудить, что ситуация в действительности не настолько трагичная, а иногда можно над этим и пошутить, порекомендовала она.

Необходимо также объяснить ребёнку, что алгоритмы TikTok подсовывают пользователю именно то, что он чаще всего смотрел раньше, поэтому может создаваться впечатление, что видео на одну тематику его просто захлёстывают. И рассказать, как можно ограничить такие просмотры, чтобы в них не увязнуть, отметила Ангселль: «Ребёнку порой нужно самому ставить себе рамки, определяя, сколько видео он просматривает за раз, — а если нужна помощь взрослого, то прибегать к ней».

Она призвала взрослых вести себя в этой ситуации очень аккуратно и стараться не передавать своё беспокойство детям. «Учитывая, что новостной поток мы сейчас получаем довольно драматический, я считаю, что все — и дети, и взрослые — в известной степени чувствуют определённую тревогу. Можно как минимум помочь с этим, поспособствовав нормализации этого чувства, — нужно дать понять, что такие новости действительно могут потрясти и испугать, так что это вполне рациональная реакция», — подчеркнула шведский эксперт в интервью Dagens Nyheter.