 

Магазинам разрешили не публиковать ценники

19.01.2022, 9:11, Разное
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В рамках реализации федерального закона «О поддержке бизнеса» депутаты Госдумы приняли поправки, которые разрешают продавцам товаров и услуг не указывать их стоимость.

По мнению парламентариев, это позволит в условиях нестабильной экономической обстановки оперативно корректировать цены, а покупателям не впадать в депрессию при виде ценников. Изменения позволяют реализаторам товаров самостоятельно менять цену и называть её исключительно после обращения потенциального покупателя.

– Закон направлен, прежде всего, на улучшение морального состояния граждан. Цену многих товаров им и знать не нужно. Зачем скажите пенсионерке цена виски или дорогого коньяка. Удобен он и для бизнеса. В крупных супермаркетах тысячи наименований товаров, сложно заменить вовремя все ценники, а это и нервные стрессы для работников, и претензии для покупателей. Однако закон не обязывает убирать ценники, а только предлагает. Тут бизнес сам решает, – пояснил суть инициативы депутат Евгений Макаров.

После вступления документа в законную силу ликвидируется штраф от 5 000 до 10 000 рублей для организаций по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ, выносившийся за отсутствие ценника. Своим правом бизнесмены смогут воспользоваться с 1 февраля 2022 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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