 

Ушла вместе с вещами и нашла себе ровесника: что стало с молодой женой Диброва

19.01.2022, 9:10, Разное
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Уже больше 10 лет Дмитрий Дибров состоит в браке с красавицей-супругой, которая является ровесницей его дочери. Мало кто помнит, что Полина Диброва – не единственная молоденькая спутница журналиста. До нее он был женат на не менее юной Саше Шевченко. Однако девушка не смогла прожить в браке с шоуменом и года.

Полина стала супругой Дмитрия почти сразу того, как он подписал бумаги о разводе со своей третьей женой Александрой. Так одна длинноногая и фигуристая дива Диброва сменила другую уже через месяц после расставания. Если нынешняя супруга давно живет с шоуменом душа в душу и растит от него детей, то предыдущая сбежала от него уже через девять месяцев.

В свое время журналист буквально разрывался между молодыми красавицами. Несовершеннолетняя Полина, на которую Дмитрий положил глаз еще до свадьбы с третьей женой, была не готова к замужеству. Помимо нее в поле зрения Диброва была 18-летняя Валя, которую, как рассказывала его экс-супруга, он называл своей невестой. Однако женился шоумен в итоге на 22-летней Саше.

Скорая свадьба быстро закончилась разводом. Возлюбленные поставили штамп в паспорте в марте 2008 года, а избавились от него уже в феврале следующего. Хотя бросила Саша супруга еще раньше. В декабре спутница шоумена ушла от него вместе с вещами. Как потом объясняла Александра, муж заставлял ее носить яркие и короткие наряды, в которых ей было неудобно, и относился к ней как к украшению. А Дмитрий признавался, что не считает свой мимолетный брак полноценным, и жаловался на упреки со стороны жены.

Как бы там ни было, сейчас у обоих экс-супругов все хорошо. Дибров давно счастлив со своей четвертой женой, которая подарила ему троих сыновей. Александра тоже смогла устроить личную жизнь и стала мамой. От знаменитого бывшего мужа девушке досталась не только фамилия, но и главный бонус – путь в актерскую тусовку. Несколько лет назад она окончила
ГИТИС, начала играть в театре и попала в кино.

Сейчас экс-супруге журналиста 36 лет. Несколько лет назад Александра вышла замуж за актера и фотомодель Яна Ильвеса, который моложе ее на три года, и избавилась от известной фамилии бывшего. Избранники живут в Санкт-Петербурге, растят маленького сына и появляются на экранах с эпизодическими ролями.



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