СК начал проверку по факту хищения скифского золота

Следователи Следственного комитета (СК) РФ начали доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, принадлежащей четырем музеям Крыма, сообщил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Молохов сообщил, что СК начал доследственную проверку «по факту хищения предметов, имеющих особую культурную ценность, известных как скифское золото, идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер», передает ТАСС.

По его словам, в 2014 году бывшие чиновники Министерства культуры и их коллеги в Крыму подписывали документы, согласно которым скифское золото не было своевременно передано в состав музейного фонда России.

«Есть конкретные чиновники, которые давали указания. Они должны были организовать передачу, оформление этой коллекции, как неотъемлемой части музейного фонда России, в музейный фонд нашей страны. Своевременно этого сделано не было», – сказал он.

Молохов отметил, что «от РФ не хотят подавать жалобу» от музеев Крыма в кассационную инстанцию – Верховный суд Нидерландов, «против выступило управление по вопросу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры».

«Чиновники просто боятся брать ответственность на себя, оставляя музеи один на один с Украиной и голландским правосудием», – сказал он.

При этом, по его мнению, жалобы от музеев Крыма будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию в их пользу: «Такого рода вещи должны решать государства между собой. Точка зрения, что музеи могут договориться, ошибочна. Из-за этого мы и проиграли в двух инстанциях. Это ошибочная позиция, навязанная крымским музеям голландскими адвокатами и рядом российских чиновников».

Напомним, несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году.