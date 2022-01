Мнения: Ковид закончится, а людям надо остаться людьми

Тук-тук. Не хотите ли поговорить о плоской Земле? Сейчас нет ничего важнее понимания – все-таки она сферическая или плоская. Нет, я не могу вам сказать, верю ли я в то, что она плоская или наоборот. Потому что мои личные убеждения по данному вопросу – не ваше дело. Ровно настолько же, насколько не ваше дело – моя конфессия, за кого я голосовал и, тем более, мой статус вакцинации.

Этому меня учили когда-то давным-давно мои либеральные друзья в Финляндии, когда на дворе еще был СССР. Они были активными деятелями Amnesty International. Почему? Потому что это неприлично – тыкать другим людям в лицо своими верованиями, электоральными убеждениями и вылеченным триппером. Потому что это разрушает социум, семью и человека как такового.

А что вдруг – плоская Земля? А это прекрасный полигон для понимания того, что с нами стало. Вот просто – идеальный. Потому что показывает, как так называемое «правильное большинство» автоматически превращается в погромную банду.

Вот, скажем были времена, когда большинство считало, что Земля – плоская и какой-нибудь Аристотель был конкретным изгоем по данному вопросу. Аристотель такой: «Земля – шар», а ему в местных соцсетях: «Да как ты можешь, идиот, невежда, ведь всем известно, что она плоская!». Соцсети, можете не сомневаться, были и до нашей эры, только устные. И все радостно угорают от осознания своей правоты, подкрепленной счастливой общностью массовой убежденности.

Теперь выходит, сажем, Юрий Лоза и говорит: «Земля плоская», и все такие в соцсетях и газетах: «Да как ты можешь, идиот, невежда, ведь всем известно, что Земля круглая!». Хотя, конечно, и плоская Земля – она тоже круглая, но погромной толпе вечно правых это невдомек. Как и многое другое. Дело в том, что громкий голос «большинства» вечно безграмотен. Потому что ни один из его отдельных членов не может выдвинуть ни одного реально ценного доказательства в подтверждение своего «убеждения», которым он тычет другим в глаза.

Ну скажем, не считать же доказательством чудные компьютерные рендеры от NASA. Плоскоземельщики – будь они правы или неправы – задают вопросы и часть из них достаточно любопытные. Например, почему на первой (и, похоже, единственной) фотографии Земли с Луны, сделанной американцами в 1969 году, континенты выглядят в точности так же, как на проекции Меркатора, которая не имеет практически никакого отношения к реальности? Но погромное большинство не знает и слова-то такого – «проекция». А уж тем более у них бы мозг взорвался от количества существующих на сегодня проекций – Гаусса-Крюгера, стереографическая, Тоблера, Бонне, Вагнера, Ван Дер Гринтена, Хобо-Дайера, Каврайского, Эккерта, Миллера и три штуки одного только Ламберта – все равно не упомните.

А уж когда увидят азимутальную проекцию – вообще крыша отъедет, потому как она и есть – проекция плоской земли с центром – Северным полюсом – и ледяной стеной по краям диска, которую сторонники сферической теории называют континентом Антарктида. Что не мешает, впрочем, NASA пользоваться в расчетах именно азимутальной проекцией. Или красоваться ей на гербе ООН. Но ведь для этого нужно понимать, что такое «азимутальный», а это уже выше интеллектуальных сил вечно правого большинства. Совершенно так же вели себя убежденные в плоскости земного диска а-ля Пратчетт, когда в защиту сферы звучали одинокие голоса. Просто полюса, простите за каламбур, поменялись местами.

A propos Юрий Лоза – он же не в первый раз демонстрирует вот этот эффект погромной вечно правой толпы. Больше всего мне запомнилось, когда он сказал, что Джими Пейдж с Кейтом Ричардсом лажают. Ух, чего только про него ни орали! Ну, примерно, как про Аристотеля. Толпе всезнаек невдомёк же, что нет музыкантов, которые не лажают, и разум их замутнён брендами. И уж, тем более, никто из них никогда не читал интервью, например, Пейджа газете Melody Maker, в котором он говорит, что придется многое чистить на записи живого альбома The Song Remain The Same, потому что он там наиграл целую кучу всякой лажи. Просто необразованная, но уверенная в себе, толпа, в силу своей серости не в состоянии понять, где у Пейджа лажа. А Юра, как музыкант – слышит и видит. Так же, как Соколов точно скажет, где у Гоулда лажа в «Хорошо темперированном клавире». Но толпе неизвестно имя Гоулда или Соколова. А чтобы понять, что такое «темперированный», придется долго шарить в интернете. Зато у толпы есть особо важное мнение, которое оно довольно почёсывает, урча.

И вот тут я наблюдаю не великую битву ваксеров и антиваксеров. Что-то это мне напоминает. А именно – битву плоскоземельщиков с круглоземельщиками. И сегодня антиваксеры (как их унизительно называют в газетах и соцсетях) в том самом меньшинстве, которое нужно унижать, распинать необразованной толпой, которая точно так же не отличает «азимутальный» от «спайкового», как это и было всегда. Но у толпы есть то самое ощущение сладостной правоты, которая универсально в истории приводит к трагедиям. (Тут принято вспоминать про немцев).

Но Бог с ним. Проблема в другом – противоборствующие толпы забывают в оскорбительном раже, что завтра ковид закончится, а граждане – друзья, соотечественники и даже члены семьи – останутся. И им придется взглянуть друг другу в глаза. И лучше, чтобы не пришлось при этом думать: «господи, что же мы такого наговорили-то друг другу?». А плоская Земля так и будет лететь в космосе, стоя на слонах, а слоны – на черепахе, а людям лучше оставаться людьми.

