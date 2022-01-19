Посёлок в Ростовской области начал топить котельную акциями Сбербанка

Рост цен на мазут заставил администрацию посёлка Ромашково (Ростовская область) искать альтернативное топливо для местной котельной, сообщает стенгазета поселковой администрации. В качестве наиболее дешёвой альтернативы были выбраны привилегированные акции ПАО «Сбербанк».

На фоне распродаж на Московской бирже цена привилегированной акции опустилась до 230 рублей за бумагу. Благодаря этому акции Сбербанка оказались дешевле, чем мазут, природный газ, дрова и другие традиционные виды топлива. Администрация посёлка выкупила на бирже две фуры с акциями и уже начала топить ими котельную, благодаря чему в дома жителей Ромашково вернулось тепло. Подешевевшие ценные бумаги также находят и другие применения в домах местных жителей: ими заклеивают окна, подстилают в кошачьи лотки и утепляют с их помощью курятники. Житель Ромашково Дмитрий рассказал о преимуществах акций перед газетами.

«Газетная бумага – жёсткая, она царапает нежную кожу. А акции сделаны из очень приятной мягкой бумаги, которой очень приятно прикасаться к телу. К тому же, их поверхность слегка неровная, ребристая, что позволяет максимально эффективно их использовать. Я думаю ещё прикупить их немного на будущее. К тому же, в следующем году моя дочь идёт в школу, и ей там придётся делать фигурки из папье-маше. Здесь акции Сбера придётся как раз кстати», – считает Дмитрий.

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