Минобороны раскрыло план учений в ЦВО на год

Число мероприятий подготовки войск РФ в Центральном военном округе (ЦВО) увеличено на 10% в 2022 году в сравнении с прошлым годом – до 900 мероприятий. Основные усилия будут направлены на отработку оперативного развертывания войск с перегруппировкой на другие стратегические направления, подготовки и ведения стратегической операции, сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

По его слов, практические действия пройдут на полигонах Урала, Сибири, Поволжья, а также на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане. «В текущем году проведем более 900 мероприятий боевой и оперативной подготовки войск, что почти на 10 процентов больше показателей прошлого года», – передает ТАСС слова Лапина.

В пресс-службе ЦВО добавили, что также будут отрабатываться аспекты разрешения вооруженных конфликтов и стабилизации обстановки в странах Центрально-Азиатского региона. Крупнейший в РФ Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В его состав структурно входят: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Ранее Лапин рассказал об обороноспособности российской базы в Таджикистане.