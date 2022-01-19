Медиарейтинги губернаторов за 2021 год ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Медиарейтинги губернаторов за 2021 год

19.01.2022, 8:57, Детали
Теги: , ,

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за 2021 год. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В 2021 году в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за год

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

581 160

4 656 130,0

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

331 340

1 756 205,8

3

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

169 594

696 011,0

4

0

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

104 399

390 293,9

5

+1

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

76 959

358 404,3

6

+12

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

62 979

280 770,6

7

0

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

53 771

267 175,5

8

-3

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

51 805

264 178,0

9

+4

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

56 897

223 517,0

10

-2

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

73 033

223 332,5

11

-1

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

47 276

190 529,4

12

+4

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

42 643

153 054,7

13

-4

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

42 350

125 782,5

14

+3

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

29 481

114 557,6

15

-1

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

38 451

100 699,9

16

new

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

12 596

79 455,7

17

new

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

17 688

77 023,3

18

new

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

9 910

76 143,6

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли десять станций Большой кольцевой линии столичного метрополитена от “Мневников” до “Каховской”. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении праздничных дней в ноябре для стабилизации ситуации с COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после завершения нерабочих дней в столице будут сохранены требования об удаленке для 30% сотрудников штата организаций. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Сергей Собянин заявил, что сезонный эпидемиологический пик “сдвинулся с мая на июнь”, и ситуация с коронавирусом в городе “резко осложнилась”. Также мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал постановление главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, согласно которому необходимо провести вакцинацию от коронавируса 60% работающих в городе в сфере услуг, транспорта и образования. В июле мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах. С 19 июня в российской столице будут работать рестораны с общественными зонами, свободными от COVID-19. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В сентябре в Москве начался новый период роста заболеваемости COVID-19. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что экономические показатели столицы превзошли те, которые были в городе до пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации в столице. Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что среди районных коммунальщиков в столице есть резерв к сокращению числа мигрантов.
В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, поскольку голоса в опросе по установке памятника на Лубянской площади разделились почти поровну – 55% за Невского и 45% за Дзержинского. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что народный артист СССР Василий Лановой умер на 88-м году жизни. Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в МФЦ «Рязанский».

Президент РФ Владимир Путин в апреле провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава Подмосковья информировал Президента о ситуации в регионе, в частности о борьбе с коронавирусной инфекцией и реализации крупных инфраструктурных проектов. Губернатор Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья. Андрей Воробьев определил основные направления развития региона. В Подмосковье запустят программу реновации, которая позволит жителям переехать из устаревшего жилья в новые комфортабельные квартиры, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая с ежегодным обращением. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона поблагодарил врачей за работу в период пандемии. Специальную программу “Коммунальный бонус” запустили в Подмосковье, благодаря ей часть коммунальных платежей будет возвращаться в виде скидок за услуги ЖКХ, транспорт и покупки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Президент РФ Владимир Путин открыл для движения заключительный участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Калужского до Симферопольского шоссе. В церемонии открытия принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали в парке “Патриот” соглашение о взаимодействии в сфере цифрового обеспечения деятельности военкоматов региона.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал в Ногинск, чтобы встретиться с пострадавшими от взрыва газа в многоэтажном доме и проконтролировать ход спасательных работ. Президент РФ Владимир Путин выслушал доклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьева об инциденте со взрывом бытового газа в жилом доме в Ногинске и обсудил с ним меры поддержки пострадавших семей. Компенсация семьям людей, которые погибли при взрыве газа в доме в подмосковном Ногинске, составит один миллион рублей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Стратегию развития Тверской области до 2026 года представил губернатор Игорь Руденя на форуме муниципальных образований “Верхневолжье. Стратегия развития 2021 — 2026”. Игорь Руденя, одержавший уверенную победу на выборах, официально вступил в должность губернатора Тверской области. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за активное участие в выборах. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей рассказал о показателях антител к коронавирусу после прививки. Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинформировал главу государства о ходе вакцинации в регионе. Также СМИ сообщали, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оперативно приобрести жилье для жителей города Андреаполя, чьи дома были разрушены из-за ураганного ветра 2 августа.
В ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны. В Тверской области за последние пять лет реализованы 65 инвестиционных проектов, созданы 7400 новых рабочих мест, сообщил губернатор области Игорь Руденя. В настоящее время идет формирование новой стратегии социально-экономического развития Тверской области на ближайшие 5 лет, сообщил губернатор Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания региона.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя проверил готовность к открытию новой железнодорожной станции “Ржевский мемориал”, которая строится для повышения транспортной доступности Ржевского мемориала Советскому солдату. Также СМИ сообщали, что работа Международной военно-исторической экспедиции “Ржев. Калининский фронт” завершилась в Тверской области 29 апреля, в торжественной церемонии закрытия экспедиции у Ржевского мемориала Советскому солдату принял участие губернатор Игорь Руденя.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова (+12).
Президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции рабочую встречу с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым. Также сообщалось, что победивший на выборах губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков вступил в должность.

«Новичками» рейтинга (new) стали врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев и врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максима Егорова на пост временно исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области.
На смену Владимиру Сипягину, который переходит на работу в Госдуму, назначен Александр Авдеев, до этого бывший депутатом, а ранее – заместителем губернатора Калужской области. Президент подписал указ о назначении Александра Авдеева врио губернатора Владимирской области.
Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил врио губернатора Ярославской области бывшего замруководителя Федеральной антимонопольной службы Михаила Евраева.

Главы регионов в 2021 году:

Место в рейтинге

Пере- мещение за год

Персоны

Регион

Кол-во сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

581 160

4 656 130,0

2

+1

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

197 563

1 963 406,8

3

-1

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

331 340

1 756 205,8

4

0

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

137 009

1 027 601,9

5

+1

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

137 019

905 840,0

6

+1

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

95 629

891 645,9

7

+2

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

122 449

845 219,6

8

-3

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

182 901

835 972,8

9

+10

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

97 999

721 910,2

10

+5

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

169 594

696 011,0

11

-3

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

103 030

692 216,9

12

-2

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

112 303

683 449,9

13

+4

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

142 009

609 384,7

14

-2

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

131 418

574 506,2

15

-4

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

68 259

562 041,4

16

-3

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

64 890

517 467,1

17

+1

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

89 999

499 207,0

18

+8

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

78 215

468 706,3

19

-5

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

101 015

440 777,5

20

0

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

64 031

431 846,7

21

+8

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

104 399

390 293,9

22

+1

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

55 323

376 130,3

23

+8

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

44 722

374 315,2

24

-2

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

61 953

361 177,2

25

+18

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

76 959

358 404,3

26

+27

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

48 680

357 433,5

27

+6

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

64 069

344 465,0

28

-12

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

76 898

342 929,7

29

-8

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

54 946

329 436,6

30

+22

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

52 156

324 455,8

31

new

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

59 902

323 642,3

32

-8

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

51 772

316 875,5

33

+7

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

49 039

313 845,7

34

+8

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

44 326

298 859,0

35

+3

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

40 958

292 238,9

36

+10

УСС Александр Викторович

Красноярский край

64 722

287 467,4

37

+37

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

79 600

287 361,8

38

-6

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

62 684

285 687,4

39

+46

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

62 979

280 770,6

40

+8

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

53 771

267 175,5

41

-7

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

51 805

264 178,0

42

-15

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

40 748

256 902,5

43

+40

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

37 668

253 533,7

44

-16

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

48 093

252 289,6

45

-20

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

42 880

249 188,2

46

-1

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

54 992

229 869,2

47

+2

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

78 835

227 567,8

48

+13

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

56 897

223 517,0

49

+1

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

73 033

223 332,5

50

-3

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

48 732

222 763,3

51

-15

УЙБА Владимир Викторович

Коми

45 488

219 858,2

52

-13

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

34 049

211 272,5

53

-16

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

59 389

207 996,0

54

-3

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

42 867

207 958,9

55

new

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

30 152

200 538,6

56

new

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

26 031

198 460,6

57

-13

РАДАЕВ Валерий Васильевич

Саратовская обл.

46 845

198 284,4

58

-17

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

66 438

195 658,4

59

0

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

38 558

192 207,0

60

-5

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

47 276

190 529,4

61

+10

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

41 275

157 681,0

62

-4

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

25 222

155 796,0

63

+1

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

42 643

153 054,7

64

+1

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

28 681

142 818,2

65

+2

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

36 788

140 502,2

66

+9

ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович

Марий Эл

23 856

140 189,3

67

+9

ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович

Кировская обл.

35 284

132 659,8

68

-14

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

42 350

125 782,5

69

0

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

23 849

119 379,9

70

+7

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

20 298

118 760,8

71

-5

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

20 609

115 206,1

72

+6

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

29 481

114 557,6

73

-5

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Томская обл.

23 794

107 745,6

74

-12

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

38 451

100 699,9

75

new

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

12 596

79 455,7

76

+4

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

18 064

77 654,3

77

new

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

17 688

77 023,3

78

new

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

9 910

76 143,6

79

new

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

7 960

73 305,6

80

-1

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

14 431

72 306,2

81

-25

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

18 014

71 278,4

82

-1

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

17 384

63 333,0

83

-1

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

13 057

61 168,9

84

0

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

8 794

42 704,5

85

-13

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

8 935

40 829,4



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Михаил Евраев проиграет и эсерам, и КПРФ на выборах ярославского губернатора

20.12 / «В нынешнем главе Угличского района люди не видят лидера»

16.12 / Рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за ноябрь 2021 года

07.12 / Медиарейтинг губернаторов за ноябрь 2021 года

21.11 / Наталия Орейро получила гражданство Российской Федерации

02.11 / Примирение с делом

09.10 / Медиарейтинг губернаторов за сентябрь 2021 года

23.09 / Вячеслав Моше Кантор согласен с Владимиром Путиным в необходимости просвещения молодёжи относительно цифровой безопасности

21.09 / В Ярославской области подвели итоги трехдневного голосования

17.09 / Электронное голосование ставит рекорды в рабочее время

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика