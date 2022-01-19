Медиарейтинги губернаторов за 2021 год

19.01.2022, 8:57, Детали

Теги: Выборы, Политика, СМИ

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за 2021 год. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В 2021 году в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за год Персоны Регион Кол-во сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 581 160 4 656 130,0 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 331 340 1 756 205,8 3 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 169 594 696 011,0 4 0 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 104 399 390 293,9 5 +1 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 76 959 358 404,3 6 +12 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 62 979 280 770,6 7 0 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 53 771 267 175,5 8 -3 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 51 805 264 178,0 9 +4 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 56 897 223 517,0 10 -2 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 73 033 223 332,5 11 -1 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 47 276 190 529,4 12 +4 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 42 643 153 054,7 13 -4 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 42 350 125 782,5 14 +3 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 29 481 114 557,6 15 -1 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 38 451 100 699,9 16 new ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 12 596 79 455,7 17 new АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 17 688 77 023,3 18 new ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 9 910 76 143,6

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли десять станций Большой кольцевой линии столичного метрополитена от “Мневников” до “Каховской”. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении праздничных дней в ноябре для стабилизации ситуации с COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после завершения нерабочих дней в столице будут сохранены требования об удаленке для 30% сотрудников штата организаций. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Сергей Собянин заявил, что сезонный эпидемиологический пик “сдвинулся с мая на июнь”, и ситуация с коронавирусом в городе “резко осложнилась”. Также мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал постановление главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, согласно которому необходимо провести вакцинацию от коронавируса 60% работающих в городе в сфере услуг, транспорта и образования. В июле мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах. С 19 июня в российской столице будут работать рестораны с общественными зонами, свободными от COVID-19. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В сентябре в Москве начался новый период роста заболеваемости COVID-19. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

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В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, поскольку голоса в опросе по установке памятника на Лубянской площади разделились почти поровну – 55% за Невского и 45% за Дзержинского. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что народный артист СССР Василий Лановой умер на 88-м году жизни. Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в МФЦ «Рязанский».

Президент РФ Владимир Путин в апреле провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава Подмосковья информировал Президента о ситуации в регионе, в частности о борьбе с коронавирусной инфекцией и реализации крупных инфраструктурных проектов. Губернатор Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья. Андрей Воробьев определил основные направления развития региона. В Подмосковье запустят программу реновации, которая позволит жителям переехать из устаревшего жилья в новые комфортабельные квартиры, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая с ежегодным обращением. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона поблагодарил врачей за работу в период пандемии. Специальную программу “Коммунальный бонус” запустили в Подмосковье, благодаря ей часть коммунальных платежей будет возвращаться в виде скидок за услуги ЖКХ, транспорт и покупки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Президент РФ Владимир Путин открыл для движения заключительный участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Калужского до Симферопольского шоссе. В церемонии открытия принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали в парке “Патриот” соглашение о взаимодействии в сфере цифрового обеспечения деятельности военкоматов региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал в Ногинск, чтобы встретиться с пострадавшими от взрыва газа в многоэтажном доме и проконтролировать ход спасательных работ. Президент РФ Владимир Путин выслушал доклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьева об инциденте со взрывом бытового газа в жилом доме в Ногинске и обсудил с ним меры поддержки пострадавших семей. Компенсация семьям людей, которые погибли при взрыве газа в доме в подмосковном Ногинске, составит один миллион рублей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Стратегию развития Тверской области до 2026 года представил губернатор Игорь Руденя на форуме муниципальных образований “Верхневолжье. Стратегия развития 2021 — 2026”. Игорь Руденя, одержавший уверенную победу на выборах, официально вступил в должность губернатора Тверской области. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за активное участие в выборах. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей рассказал о показателях антител к коронавирусу после прививки. Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинформировал главу государства о ходе вакцинации в регионе. Также СМИ сообщали, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оперативно приобрести жилье для жителей города Андреаполя, чьи дома были разрушены из-за ураганного ветра 2 августа.

В ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны. В Тверской области за последние пять лет реализованы 65 инвестиционных проектов, созданы 7400 новых рабочих мест, сообщил губернатор области Игорь Руденя. В настоящее время идет формирование новой стратегии социально-экономического развития Тверской области на ближайшие 5 лет, сообщил губернатор Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания региона.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя проверил готовность к открытию новой железнодорожной станции “Ржевский мемориал”, которая строится для повышения транспортной доступности Ржевского мемориала Советскому солдату. Также СМИ сообщали, что работа Международной военно-исторической экспедиции “Ржев. Калининский фронт” завершилась в Тверской области 29 апреля, в торжественной церемонии закрытия экспедиции у Ржевского мемориала Советскому солдату принял участие губернатор Игорь Руденя.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова (+12).

Президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции рабочую встречу с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым. Также сообщалось, что победивший на выборах губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков вступил в должность.

«Новичками» рейтинга (new) стали врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев и врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максима Егорова на пост временно исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области.

На смену Владимиру Сипягину, который переходит на работу в Госдуму, назначен Александр Авдеев, до этого бывший депутатом, а ранее – заместителем губернатора Калужской области. Президент подписал указ о назначении Александра Авдеева врио губернатора Владимирской области.

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил врио губернатора Ярославской области бывшего замруководителя Федеральной антимонопольной службы Михаила Евраева.

Главы регионов в 2021 году: