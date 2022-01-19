Медиарейтинги губернаторов за 2021 год
19.01.2022, 8:57, Детали
Теги: Выборы, Политика, СМИ
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за 2021 год. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.
В 2021 году в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за год
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
581 160
|
4 656 130,0
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
331 340
|
1 756 205,8
|
3
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
169 594
|
696 011,0
|
4
|
0
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
104 399
|
390 293,9
|
5
|
+1
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
76 959
|
358 404,3
|
6
|
+12
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
62 979
|
280 770,6
|
7
|
0
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
53 771
|
267 175,5
|
8
|
-3
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
51 805
|
264 178,0
|
9
|
+4
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
56 897
|
223 517,0
|
10
|
-2
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
73 033
|
223 332,5
|
11
|
-1
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
47 276
|
190 529,4
|
12
|
+4
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
42 643
|
153 054,7
|
13
|
-4
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
42 350
|
125 782,5
|
14
|
+3
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
29 481
|
114 557,6
|
15
|
-1
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
38 451
|
100 699,9
|
16
|
new
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
12 596
|
79 455,7
|
17
|
new
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
17 688
|
77 023,3
|
18
|
new
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
9 910
|
76 143,6
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли десять станций Большой кольцевой линии столичного метрополитена от “Мневников” до “Каховской”. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении праздничных дней в ноябре для стабилизации ситуации с COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после завершения нерабочих дней в столице будут сохранены требования об удаленке для 30% сотрудников штата организаций. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Сергей Собянин заявил, что сезонный эпидемиологический пик “сдвинулся с мая на июнь”, и ситуация с коронавирусом в городе “резко осложнилась”. Также мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал постановление главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, согласно которому необходимо провести вакцинацию от коронавируса 60% работающих в городе в сфере услуг, транспорта и образования. В июле мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах. С 19 июня в российской столице будут работать рестораны с общественными зонами, свободными от COVID-19. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В сентябре в Москве начался новый период роста заболеваемости COVID-19. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что экономические показатели столицы превзошли те, которые были в городе до пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации в столице. Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что среди районных коммунальщиков в столице есть резерв к сокращению числа мигрантов.
В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, поскольку голоса в опросе по установке памятника на Лубянской площади разделились почти поровну – 55% за Невского и 45% за Дзержинского. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что народный артист СССР Василий Лановой умер на 88-м году жизни. Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в МФЦ «Рязанский».
Президент РФ Владимир Путин в апреле провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава Подмосковья информировал Президента о ситуации в регионе, в частности о борьбе с коронавирусной инфекцией и реализации крупных инфраструктурных проектов. Губернатор Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья. Андрей Воробьев определил основные направления развития региона. В Подмосковье запустят программу реновации, которая позволит жителям переехать из устаревшего жилья в новые комфортабельные квартиры, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая с ежегодным обращением. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона поблагодарил врачей за работу в период пандемии. Специальную программу “Коммунальный бонус” запустили в Подмосковье, благодаря ей часть коммунальных платежей будет возвращаться в виде скидок за услуги ЖКХ, транспорт и покупки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Президент РФ Владимир Путин открыл для движения заключительный участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Калужского до Симферопольского шоссе. В церемонии открытия принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали в парке “Патриот” соглашение о взаимодействии в сфере цифрового обеспечения деятельности военкоматов региона.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал в Ногинск, чтобы встретиться с пострадавшими от взрыва газа в многоэтажном доме и проконтролировать ход спасательных работ. Президент РФ Владимир Путин выслушал доклад губернатора Подмосковья Андрея Воробьева об инциденте со взрывом бытового газа в жилом доме в Ногинске и обсудил с ним меры поддержки пострадавших семей. Компенсация семьям людей, которые погибли при взрыве газа в доме в подмосковном Ногинске, составит один миллион рублей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Стратегию развития Тверской области до 2026 года представил губернатор Игорь Руденя на форуме муниципальных образований “Верхневолжье. Стратегия развития 2021 — 2026”. Игорь Руденя, одержавший уверенную победу на выборах, официально вступил в должность губернатора Тверской области. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил жителей Верхневолжья за активное участие в выборах. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей рассказал о показателях антител к коронавирусу после прививки. Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинформировал главу государства о ходе вакцинации в регионе. Также СМИ сообщали, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оперативно приобрести жилье для жителей города Андреаполя, чьи дома были разрушены из-за ураганного ветра 2 августа.
В ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны. В Тверской области за последние пять лет реализованы 65 инвестиционных проектов, созданы 7400 новых рабочих мест, сообщил губернатор области Игорь Руденя. В настоящее время идет формирование новой стратегии социально-экономического развития Тверской области на ближайшие 5 лет, сообщил губернатор Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания региона.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя проверил готовность к открытию новой железнодорожной станции “Ржевский мемориал”, которая строится для повышения транспортной доступности Ржевского мемориала Советскому солдату. Также СМИ сообщали, что работа Международной военно-исторической экспедиции “Ржев. Калининский фронт” завершилась в Тверской области 29 апреля, в торжественной церемонии закрытия экспедиции у Ржевского мемориала Советскому солдату принял участие губернатор Игорь Руденя.
Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова (+12).
Президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции рабочую встречу с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым. Также сообщалось, что победивший на выборах губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков вступил в должность.
«Новичками» рейтинга (new) стали врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев и врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максима Егорова на пост временно исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области.
На смену Владимиру Сипягину, который переходит на работу в Госдуму, назначен Александр Авдеев, до этого бывший депутатом, а ранее – заместителем губернатора Калужской области. Президент подписал указ о назначении Александра Авдеева врио губернатора Владимирской области.
Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил врио губернатора Ярославской области бывшего замруководителя Федеральной антимонопольной службы Михаила Евраева.
Главы регионов в 2021 году:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за год
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во сообщений
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
581 160
|
4 656 130,0
|
2
|
+1
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
197 563
|
1 963 406,8
|
3
|
-1
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
331 340
|
1 756 205,8
|
4
|
0
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
137 009
|
1 027 601,9
|
5
|
+1
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
137 019
|
905 840,0
|
6
|
+1
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
95 629
|
891 645,9
|
7
|
+2
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
122 449
|
845 219,6
|
8
|
-3
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
182 901
|
835 972,8
|
9
|
+10
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
97 999
|
721 910,2
|
10
|
+5
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
169 594
|
696 011,0
|
11
|
-3
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
103 030
|
692 216,9
|
12
|
-2
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
112 303
|
683 449,9
|
13
|
+4
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
142 009
|
609 384,7
|
14
|
-2
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
131 418
|
574 506,2
|
15
|
-4
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
68 259
|
562 041,4
|
16
|
-3
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
64 890
|
517 467,1
|
17
|
+1
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
89 999
|
499 207,0
|
18
|
+8
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
78 215
|
468 706,3
|
19
|
-5
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
101 015
|
440 777,5
|
20
|
0
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
64 031
|
431 846,7
|
21
|
+8
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
104 399
|
390 293,9
|
22
|
+1
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
55 323
|
376 130,3
|
23
|
+8
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
44 722
|
374 315,2
|
24
|
-2
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
61 953
|
361 177,2
|
25
|
+18
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
76 959
|
358 404,3
|
26
|
+27
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
48 680
|
357 433,5
|
27
|
+6
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
64 069
|
344 465,0
|
28
|
-12
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
76 898
|
342 929,7
|
29
|
-8
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
54 946
|
329 436,6
|
30
|
+22
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
52 156
|
324 455,8
|
31
|
new
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
59 902
|
323 642,3
|
32
|
-8
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
51 772
|
316 875,5
|
33
|
+7
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
49 039
|
313 845,7
|
34
|
+8
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
44 326
|
298 859,0
|
35
|
+3
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
40 958
|
292 238,9
|
36
|
+10
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
64 722
|
287 467,4
|
37
|
+37
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
79 600
|
287 361,8
|
38
|
-6
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
62 684
|
285 687,4
|
39
|
+46
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
62 979
|
280 770,6
|
40
|
+8
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
53 771
|
267 175,5
|
41
|
-7
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
51 805
|
264 178,0
|
42
|
-15
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
40 748
|
256 902,5
|
43
|
+40
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
37 668
|
253 533,7
|
44
|
-16
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
48 093
|
252 289,6
|
45
|
-20
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
42 880
|
249 188,2
|
46
|
-1
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
54 992
|
229 869,2
|
47
|
+2
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
78 835
|
227 567,8
|
48
|
+13
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
56 897
|
223 517,0
|
49
|
+1
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
73 033
|
223 332,5
|
50
|
-3
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
48 732
|
222 763,3
|
51
|
-15
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
45 488
|
219 858,2
|
52
|
-13
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
34 049
|
211 272,5
|
53
|
-16
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
59 389
|
207 996,0
|
54
|
-3
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
42 867
|
207 958,9
|
55
|
new
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
30 152
|
200 538,6
|
56
|
new
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
26 031
|
198 460,6
|
57
|
-13
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
46 845
|
198 284,4
|
58
|
-17
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
66 438
|
195 658,4
|
59
|
0
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
38 558
|
192 207,0
|
60
|
-5
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
47 276
|
190 529,4
|
61
|
+10
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
41 275
|
157 681,0
|
62
|
-4
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
25 222
|
155 796,0
|
63
|
+1
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
42 643
|
153 054,7
|
64
|
+1
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
28 681
|
142 818,2
|
65
|
+2
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
36 788
|
140 502,2
|
66
|
+9
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
23 856
|
140 189,3
|
67
|
+9
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
35 284
|
132 659,8
|
68
|
-14
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
42 350
|
125 782,5
|
69
|
0
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
23 849
|
119 379,9
|
70
|
+7
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
20 298
|
118 760,8
|
71
|
-5
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
20 609
|
115 206,1
|
72
|
+6
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
29 481
|
114 557,6
|
73
|
-5
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
23 794
|
107 745,6
|
74
|
-12
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
38 451
|
100 699,9
|
75
|
new
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
12 596
|
79 455,7
|
76
|
+4
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
18 064
|
77 654,3
|
77
|
new
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
17 688
|
77 023,3
|
78
|
new
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
9 910
|
76 143,6
|
79
|
new
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
7 960
|
73 305,6
|
80
|
-1
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
14 431
|
72 306,2
|
81
|
-25
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
18 014
|
71 278,4
|
82
|
-1
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
17 384
|
63 333,0
|
83
|
-1
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
13 057
|
61 168,9
|
84
|
0
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
8 794
|
42 704,5
|
85
|
-13
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
8 935
|
40 829,4
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