 

Разработчик микрочипов: Covid Passport чипирует людей, «нравится нам это или нет»

19.01.2022, 8:37, Разное
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Разработчик имплантированного микрочипа, который связан с паспортом вакцины COVID, говорит, что массовое чипирование людей как средство проверки соответствия происходит, “нравится нам это или нет”.

Dsruptive разработали сканируемый имплантат размером с рисовое зернышко, который при сканировании отображает информацию о соответствии вакцины COVID-19.

Несмотря на широко распространенную критику, основанную на опасениях антиутопического поворота в сторону общества Большого Брата, управляющий директор технологического стартапа отмахнулся от таких опасений во время интервью The Express.

– Эта технология существует и используется, хотим мы этого или нет, — сказал Ханнес Шобальд.

– Я рад, что это внесено в общественный разговор, — добавил он. – Новые технологии должны широко обсуждаться и пониматься.



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