Загадочные убийства животных

Серия загадочных убийств крупного рогатого скота на ферме в Аргентине вызвала опасения, что за этими жуткими убийствами может стоять чупакабра.

Согласно сообщениям местных СМИ, курьезный случай произошел на ферме фермера Уго Валенсуэлы, расположенной недалеко от города Эскина. В трех отдельных случаях, произошедших за последние два месяца, он обнаружил коров, убитых необычным образом: их языки, вымя и репродуктивные органы были удалены с жуткой точностью.

– Нет никаких следов кровотечения, – удивляется Валенсуэла. Давние любители странностей, несомненно, признают эти аспекты дела как классические признаки загадочного убийства скота. В этой связи фермер также отметил, что никакие другие животные не приближаются к останкам убитых коров и что свидетелей леденящих душу убийств не было, несмотря на соседа, который находится всего в 1300 футах от места нападения.

– Когда это случается один раз, а то и два, ты воспринимаешь это как нечто любопытное или странное, – размышляет фермер. Однако первоначальное недоумение уступило место гневу, поскольку теперь он надеется получить ответы на вопросы после того, как потерял третью корову за два месяца и в результате понес значительный финансовый ущерб.

Валенсуэла рассматривает возможность установки камер, чтобы поймать преступника, или, если произойдет еще одно нападение.

В то время как опытные исследователи увечий скота могут предположить, что за этим явлением стоит некий правительственный заговор, фермер и другие жители района указывают на совершенно другого подозреваемого: пресловутую чупакабру.

Они рассуждают так: человек не стал бы нападать на корову таким образом, как был убит скот Валенсуэлы, удалив лишь некоторые органы. Пресловутый кровососущий криптид был также обвинен в аналогичной серии убийств в соседнем Чили в прошлом году.

Пока отсталые сельские жители винят в происходящем мифическую Чупакабру, явление это выходит далеко за рамки обычных “земных преступлений” и “проделок Чупакабры” – органы изымаются с применением высокотехнологичных инструментов, надрезы делаются на живом, но обездвиженном животном, органы забирают у еще живых животных, но нет ни крови, ни шума. Это не проделки Чупакабры, это дело рук существ для которых страдания животного ничто, тем более, что такие-же случаи происходили и с людьми.