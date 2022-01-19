Текстиль для дома Hamam, Casual Avenue и The Little Casual становится всё более популярным

Создание уюта в наших домах просто невозможно без использования домашнего текстиля. Постельные принадлежности, подушки, пледы, полотенца, домашняя одежда – вот только малая часть того, что обычно необходимо купить при въезде в новый дом. Не говоря уже о том, что часто домашний текстиль изнашивается и нуждается в обновлении. К счастью, купить данную продукцию можно на довольно выгодных условиях, а на местном рынке представлены лучшие мировые производители.

Среди них особенно высокой популярностью пользуются турецкие бренды Hamam, Casual Avenue и The Little Casual, которые завоевали рынки многих стран Европы и остального мира. Не стала исключением и наша страна, где данная продукция представлена во всём своём многообразии. Поэтому какой бы именно домашний текстиль не был вам необходим, вы наверняка сможете удовлетворить все потребности за счёт продукции этих брендов.

Все перечисленные выше бренды отличаются высоким качеством производимой продукции. К примеру, если говорить о производителе Hamam, то там домашний текстиль производится из натурального хлопка, выращиваемого в экологически-чистых условиях некоторых провинций Турции. Никаких потенциально опасных химических соединений в случае с данными изделиями вы точно не встретите. И этот фактор является одним из самых важных, особенно если в доме есть маленькие дети. Натуральные компоненты всей продукции позволяют исключить проявление аллергических реакций, как это часто бывает в случае с сомнительными тканями.

При этом в создании домашнего текстиля применяется большое количество современных технологий, улучшающих те или иные качества изделия. К примеру, специальная антибактериальная пропитка Silver plus позволяет вывести на совершенно новый уровень защиту от вредных микроорганизмов. И даже после 50 стирок пропитка не уходит, что позволяет поддерживать защиту от бактерий на крайне высоком уровне.

На лучших условиях купить турецкий домашний текстиль можно в магазине TextileHouse. Продукция от Hamam, Casual Avenue и The Little Casual и прочих брендов здесь поставляется непосредственно от производителей. А уже это является гарантией того, что конечному потребителю не придётся переплачивать большому количеству посредников. Подробнее об этом можете почитать здесь, на официальном сайте магазина.