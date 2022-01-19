Нефть подорожала на высоком спросе

Мировые цены на нефть в среду утром растут более чем на 1% на оценках сохранения высокого спроса в мире на это сырье.

По состоянию на 7.55 цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,14%, до 88,51 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI – на 1,24%, до 85,88 доллара. Ранее ночью цена барреля Brent превышала и 89 долларов – впервые с 13 октября 2014 года, передает РИА «Новости».

Трейдеры обратили внимание на вчерашний доклад ОПЕК, согласно которому коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в ноябре были ниже средних пятилетних значений на 247 млн баррелей и ниже показателя 2015-2019 годов на 221 млн баррелей.

Кроме того, по словам аналитиков CBA, которые приводит Wall Street Journal, мировой спрос на нефть может оставаться устойчивым, несмотря на глобальный всплеск случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон».

Наконец, продолжают поддерживать позитив в котировках и такие новости о диверсионных актах, как в понедельник, когда в столице ОАЭ Абу-Даби произошла серия взрывов. МИД ОАЭ обвинил в этом правящих на севере Йемена хуситов. В частности, возле складов с горючим нефтяной компании ADNOC взорвались три цистерны с топливом. Другой взрыв спровоцировал небольшой пожар в зоне новых построек аэропорта Абу-Даби.