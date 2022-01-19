Гинцбург объяснил ошибочность мнения о «легком» «омикроне»

У людей без иммунитета возможно тяжелое течение болезни при заражении омикрон-штаммом коронавируса, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам собеседника агентства, нельзя однозначно утверждать, что тяжелое течение при этом варианте проходит реже.

«По литературным данным, реже, но это данные европейских стран, где 60-80% вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение», – передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.

Он подчеркнул, что привитых «Спутником V», скорее всего, эта проблема вообще не коснется.

Ранее Гинцбург сообщил, что эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» составляет около 75%.