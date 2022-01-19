Волочкова устроила скандал в самолете из-за маски

Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете, следующем рейсом из Мальдивской Республики в Москву: она отказалась надевать защитную маску, долго спорила из-за этого с бортпроводниками и в итоге была выведена в сопровождении полиции.

Видео скандала появились в Сети. Очевидцы сообщили, что балерина якобы около шести часов спорила на тему маски с бортпроводниками.

Отмечается, что Волочкова якобы была пьяна, усмирить артистку смогли только полицейские, которые забрали ее в отделение.

После видео с сопровождением балерины полицией выложил друг Волочковой.

По данным газеты «Известия», балерина собирается подать в суд на «Аэрофлот». Она считает, что бортпроводник намеренно спровоцировал конфликт.

Ранее пьяную Волочкову выселили из отеля в Турции.