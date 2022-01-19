В Англии археологи обнаружили останки 10 метрового дракона, который жил под водой и имел огромное тело

Специалисты, которые занимаются археологическими раскопками, обнаружили древнее существо, которое было найдено в одном из водоемов Великобритании.

Естественно, находка оказалась окаменевшими останками животного, которое напоминает дракона.

Этот водоплавающий зверь при жизни имел мощное тело, длинна которого составляла не менее десяти метров.

Если рассматривать останки с научной стороны, то это с высокой вероятностью ихтиозавр, габариты которого во много превышают те, которые считаются нормальными для этого вида.

В целом, все началась пару месяцев тому, когда один из специалистов заповедника обнаружил уникальный след, который находился в иле на самом дне водоема.

Во время обнаружения находки водохранилище подвергалось чистке. Мужчина сообщил о подозрительной находке специалистам, которые принялись исследовать ее.

Считается, что этот вид динозавров практически никогда не достигали столь крупных размеров. Стандарт ихтиозавра – тело, длинной не более четырех метров.

Останки животного натолкнули ученых на создание полной картины его внешнего вида. Но готовое изображение на данный момент не доступно в сети.