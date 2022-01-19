Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 15 копеек, курс евро вырос на 20,25 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 15 копеек и составил 77,06 рубля. Курс евро вырос на 20,25 копейки, до 87,31 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов показал нейтральную динамику к доллару и укрепился к евро.