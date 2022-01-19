В Раде увязали смену курса самолетов ВВС Британии с «Северным потоком»

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что выбранный самолетами ВВС Великобритании маршрут для поставок вооружения на Украину якобы связан с российским газопроводом «Северный поток – 2».

Парламентарий выложил карту с курсом британских воздушных судов, на которой видно, что самолеты облетают воздушное пространство ФРГ.

«На самом деле самолеты Британии летели мимо Германии, чтобы не сорваться и случайно не разбомбить «Северный Поток – 2» по пути», – передает РИА «Новости» слова Гончаренко.

Он также выразил надежду на увеличение поставок британского вооружения на Украину, и пожелал, чтобы рейсам с оружием для Киева не приходилось летать в обход ФРГ.

Во вторник на Украине сообщили, что британские военные самолеты с противотанковым оружием для украинской армии доставили свой груз в обход Германии. Необычный маршрут заметил основатель Conflict News Кайл Глен. По его словам, военно-транспортные C-17 Globemaster III королевских ВВС явно избегали немецкого воздушного пространства. В подтверждение своих слов эксперт опубликовал снимок движения транспорта на Flight Radar, на котором видно, что С-17 летели на Украину через Северное море, Данию, Балтийское море и Польшу, хотя прямой путь лежал через Германию. О том, что британцы снабдят украинцев противотанковым вооружением, ранее сообщил министр обороны Бен Уоллес.

По словам немецкого Минобороны, «Лондон не запрашивал на это соответствующего разрешения».