В Германии пристыдили Европу за отношение к переговорам РФ и США

Решение Европы самоустраниться от переговоров РФ и США по гарантиям безопасности вызывает стыд, сообщил экс-глава МИД ФРГ, бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль.

По мнению немецкого политика, европейским странам следовало бы подключиться к консультациям с Москвой, а не отдавать инициативу в руки Вашингтона. «Мне стыдно, что многие в Европе ведут себя так, будто ничего не происходит, и радуются тому, что США в очередной раз ведут переговоры по злободневному вопросу», – передает РИА «Новости» слова Габриэля в интервью изданию Tagesspiegel.

При это бывший глава МИД Германии выразил мнение, что пассивная позиция европейских лидеров «играет на руку Кремлю». «По сути, мы подтверждаем позицию российского руководства о том, что Европа является лишь предметом переговоров, но сама по себе не играет никакой роли», – заключил политик.

Габриэль сравнил переговоры РФ и США с разделом сфер влияния в Европе после Второй Мировой войны и накануне распада СССР.

Ранее депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал серьезно отнестись к опасениям РФ из-за расширения НАТО, напомнив, что после окончания холодной войны Запад нарушил данное Москве обещание не расширять Североатлантический альянс на Восток.

В понедельник глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В прошлую субботу Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО. Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.

В прошлую пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения РФ по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент РФ Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что РФ ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту РФ Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.

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В прошлый вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.

7 января госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.

В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих РФ систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).