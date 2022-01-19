Политик Конев призвал власти убрать Петербург от мусора и снега

«Верните городу облик культурной столицы» – так прокомментировал политик Михаил Конев задержание художника Ивана Волкова. Концептуалист разместил спорную инсталляцию на Марсовом поле, привлекая таким образом внимание власти к проблемам Петербурга.

Комментарий по сложившейся в Северной столице ситуации со снегом и мусором политик оставил в своем Telegram-канале.

«Я понимаю жуткую обиду Смольного на матушку-зиму, Шнурова, художника Волкова и рассерженных петербуржцев. Наконец, чиновники обижаются на самих себя за то, что приходится смотреть в стол во время совещаний и тратить бюджетные деньги на отработку негатива в социальных сетях. Но почему же просто не убрать чертов мусор, не посыпать лед песком и не сбить сосули (лопатой Беглова, лазером или силой мысли)? Зачем возбуждать уголовное дело, в котором очевидно отсутствуют признаки состава преступления?», – написал политик.

Он выразил уверенность, что город нужно срочно очистить от мусора и снега. Писатель также призвал прекратить уголовное дело в отношение художника и вернуть Петербургу облик, которого он заслуживает.