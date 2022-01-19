 

Россия посоветовала США не подталкивать Киев к провокациям

19.01.2022, 6:38, Новости дня
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Россия призывает Соединенные Штаты прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям, говорится в заявлении российского посольства в США.

В российской дипломатической миссии напомнили, что во вторник «высокопоставленные чиновники Белого дома, Госдепа и Пентагона в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе», а также утверждали, что РФ якобы «может в любой момент вторгнуться в соседнее государство, в том числе с территории Белоруссии».

«В очередной раз подчеркиваем: РФ ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле – наше суверенное право. Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное – не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям», – говорится в заявлении, которое опубликовано на странице российского посольства в соцсети Facebook.

Ранее Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».

В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес РФ в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.



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