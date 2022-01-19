Стоимость барреля нефти Brent превысила 89 долларов

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года на лондонской бирже ICE росла на 1,73% и достигла 89,02 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 04.48 мск.

В последний раз стоимость Brent превышала 89 долларов за баррель в октябре 2014 года. К 04.53 мск цена нефти марки Brent находилась на уровне 88,95 доллара за баррель (+1,65%). Фьючерс на WTI дорожал на 1,71%, до 86,89 доллара за баррель, передает ТАСС.

Накануне стоимость барреля нефти Brent превысила 88 долларов впервые с октября 2014 года. Ранее в тот же день стоимость нефти Brent достигла 87 долларов. 14 января стоимость барреля нефти Brent превысила 86 долларов впервые с 27 октября 2021 года.