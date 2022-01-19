 

Три ошибки Зеленского: почему Киев боится Порошенко

19.01.2022, 6:14, Разное
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Накануне бывший президент Украины Петр Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. В аэропорту ему вручили повестку в суд по делу о госизмене и попытались задержать, но не тут то было. Политик скандировал националистические лозунги и фактически возглавил митинг из прибывших поглазеть на шоу зевак. Все получилось очень ярко и эффектно.

Депутат Верховной рады от партии “Оппозиционная платформы – За жизнь” Нестор Шуфрич считает, что украинские власти боятся Петра Порошенко. По мнению эксперта, власть не хотела возвращения бывшего лидера на родину и допустила три ошибки во время приезда Порошенко.

Первый провал

Зеленский хотел сделать все, чтобы Порошенко не приезжал. Но зная, что человек за границей, властям не стоило обращаться в Печерский суд, ведь политик сообщал, что приедет во второй половине января. Его можно было бы обвинить в неисполнении обязанностей нардепа и подать в суд, если бы он не выполнил обещания. Но этого не сделали, и это стало первой ошибкой.

Второй провал

На границе украинские габээровцы устроили для Порошенко настоящий цирк.

Третий провал

Все, что происходит на Украине после приезда Петра Порошенко – полная глупость, считает эксперт. Действия властей могут спровоцировать новый майдан, так как Петр Порошенко защитил свою безопасность всеми способами.



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