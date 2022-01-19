Суд арестовал на два месяца дагестанца за угрозы пассажирам автобуса

Коптевский суд избрал меру пресечения приезжему из Дагестана, который подозревается в разжигании межнациональной розни за угрозы, высказанные пассажирам автобуса в Москве, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Шугаибу Болатукаеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 марта. Он проходит обвиняемым по делу, возбужденному по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти в отношении национальной, социальной или религиозной группы)», – передает ТАСС со ссылкой на суд.

Ранее следствие настаивало на аресте приезжего.

Напомним, конфликт между водителем автобуса № 591 и пассажиром произошел 15 января. В время ссоры обвиняемый угрожал водителю, а также пассажирам. После этого он покинул Москву, его задержали в Калужской области.

На допросе мужчина заявил, что был «резок в высказываниях в сторону русской нации», и принес извинения.