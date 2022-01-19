В НАТО высказались о шансах на успех после переговоров с Россией

Сейчас рано говорить, если ли прогресс в переговорах по безопасности между НАТО и Россией, но сам запуск переговоров приветствуется, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Слишком рано говорить, есть ли шанс у дипломатических усилий на прогресс в этих переговорах. Я приветствую уже сам факт их запуска», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, союзники готовы обсуждать с Россией конкретные предложения, а НАТО продолжит серию встречи.

Столтенберг заявил, что «надо быть реалистичными. НАТО нужно единство, но у всех членов своя история, география и свой подход к отношениям с Россией».

Ранее политик обвинил Газпром в манипуляциях на европейском рынке газа.

Напомним, МИД опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.