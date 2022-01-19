 

Лавров призвал Блинкена не распространять спекуляции о готовящейся «агрессии» России

19.01.2022, 5:10, Новости дня
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Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнить Минские соглашения.

«В контексте ситуации на юго-востоке Украины министр призвал госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Также министр «вновь выделил принципиальные моменты в переданных нами ранее проектах двустороннего договора с США и соглашения с НАТО, в которых фиксируются юридические гарантии обеспечения безопасности РФ в рамках одобренного всеми странами Евро-Атлантики принципа неделимости безопасности». «С нашей стороны подтверждена императивность скорейшего предоставления Вашингтоном «на бумаге» конкретных постатейных комментариев упомянутых документов», – добавили в МИД.

Кроме того, Лавров и Блинкен обсудили возможности продолжения контактов в ближайшее время.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нападения на Украину со стороны России не происходит, это фейковые новости и ложные обвинения. При этом он пояснил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение.



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