Стартовала разработка беспилотного катера-торпедоносца для ВМФ России

Беспилотный торпедный катер, способный в автономном режиме обнаруживать и уничтожать субмарины противника в дальней морской зоне и в арктических широтах, разрабатывается для Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Сейчас в инициативном порядке ведется разработка беспилотного катера, основным предназначением которого является поиск и уничтожение подлодок противника в автономном режиме. После обнаружения вражеской лодки беспилотная система будет самостоятельно идентифицировать цель и принимать решение на пуск торпеды», – приводит слова источника ТАСС.

По словам источника, катер сможет как действовать в автономном режиме, так и управляться немногочисленным экипажем, а также дистанционно контролироваться с помощью операторов из берегового центра или с борта корабля-носителя таких беспилотников. «Предусматривается также арктический вариант торпедоносца с усиленным корпусом для плавания в битом льду», – добавил он.

«С помощью нескольких роботов-торпедоносцев можно будет без привлечения основных противолодочных сил оперативно развернуть временный противолодочный рубеж в районе боевого патрулирования группировки кораблей ВМФ или усилить оборону в пунктах базирования флота», – отметил источник.

По его данным, беспилотный катер длиной 14 метров будет способен развивать скорость более 35 узлов, двигаться при волнении моря до шести баллов и функционировать более трех дней без дозаправки. Боезапас будет составлять две универсальные электрические торпеды калибром 533 мм.

Напомним также, в январе 2019 года стало известно о планах ВМФ РФ поставить на боевое дежурство до 32 стратегических необитаемых подводных аппаратов «Посейдон». О создании в РФ «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки.