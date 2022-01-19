Мнение: О полной победе Украины над Путиным

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Украина победила Россию, даже не открыв огня. Без единого выстрела. «Боже, храни Королеву» и Бориса Джонсона, премьер-министра Её Величества.

Народные гуляния в Киеве и угрюмый, одинокий российский президент Владимир #Путин, яростно жующий свой свежий ботокс.

И всего-то надо было…

… поставить Украине партию «недоджавелинов» — шведских гранатомётов MBT LAW, что и осуществила Великобритания из своих арсеналов. Теперь, как уверены украинские лидеры мнений, российские танки будут гореть, словно спички. Ну… просто потому что…

Как сообщается, в Киев «прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании вооружённым силам Украины. В этот раз партнёрами были предоставлены новые легкие противотанковые средства». Вездесущие блогеры опознали в них противотанковые гранатомёты NLAW производства шведского концерна SAAB. С 2009 года они приняты на вооружение в Соединённом Королевстве и Швеции.

Как сообщается на сайте производителя, это оружие способно поражать бронетехнику на дистанции от 20 до 800 метров, преодолевать активную защиту и пробивать броню до 65 см. При этом не требует от стрелка высоких навыков подготовки, хотя и относится к классу управляемых. Короче, этакие усечённые «Джавелины», с которыми были связаны предыдущие украинские надежды на перемогу.

Но… Как всегда, есть нюансы.

Шведский концерн SAAB разработал этот вариант гранатомёта в 2002 году. С тех пор он появился на вооружении аж пяти армий мира. Включая и шведскую, где он был призван заменить разработку 1948 года. Кстати, в отличие от неё, NLAW весит 12,5 кг против 7 у «Карла-Густава». Вес в 14 кг считается критическим для гранатомётного расчёта из двух человек — так, к слову…

На самом деле, мировую пальму первенства по показателям бронепробиваемости держат одноразовые российские гранатометы РПГ-30 «Крюк», являющиеся дальнейшим развитием еще советских РПГ-29 «Вампир». Принятая на вооружение в 2012 году тридцатка имеет редкую для оружия этого типа бикалиберную конструкцию. Проще говоря, у «Крюка» — два параллельных ствола. В большем по диаметру размещена основная тандемная кумулятивная реактивная противотанковая граната ПГ-30. В меньшем — снаряд-имитатор. Он первым отстреливается в сторону цели, а следом за ним с небольшим интервалом стартует и основной боеприпас.

Имитатор, приближаясь к танку, провоцирует срабатывание его комплекса активной защиты, который отстреливает навстречу угрозе противоснаряд. Его подрыв уничтожает «обманку», однако взрыв маскирует от КАЗ основной заряд, который уже находится на пути к цели. Повторное обнаружение противотанковой гранаты возможно только после того, как она выйдет из облака осколков, но времени на противодействие уже не останется. После того как ПГ-30 достигает цели, первым срабатывает лидирующий заряд, уничтожающий элементы навесной динамической защиты. Следом в прорыв входит кумулятивная боевая часть, которая и прожигает основную броню танка или БМП.

РПГ-30 способен пробить 700 миллиметров брони с учетом КАЗ и ДЗ, что является рекордом для современных противотанковых гранатометов. Выдержать такой удар на дистанции 200 метров не сможет ни один танк. Доказательство тому — последние вооружённые конфликты на Ближнем Востоке, где боеприпасы РПГ-29, во многом схожие с выстрелами РПГ-30, успешно поражали современные танки M1 «Абрамс», «Челленджер-2» и «Меркава». При этом российское оружие на порядки дешевле.

Что, кстати, признают и украинцы, по словам которых вооружённая помощь от Великобритании — дорогостоящее оружие «последнего шанса»

И ещё про комплексы NLAW: их срок службы — 20 лет. Кажется, тут самое время вспомнить, что первые образцы появились как раз в 2002 году. Может быть британцы подлсуетились отправить Украине оружие с истекающим сроком годности?

И где тогда перемога?

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