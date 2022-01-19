 

Суд счел законным отказ СК расследовать дело об убийстве в 2017 году сирийца

19.01.2022, 4:32, Разное
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…предполагаемыми членами «ЧВК Вагнера».

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы адвокатов на бездействие Следственного комитета РФ по делу об убийстве сирийца Мухаммеда Эльисмаила в 2017 году предполагаемыми членами «ЧВК Вагнера». Об этом «Новой газете» рассказали в «Мемориале»*.

Судья Евгения Николаева отказала в удовлетворении жалобы адвокатов Петра Заикина и Ильи Новикова, посчитав, что для проведения процессуальной проверки по обращению брата Эльисмаила нет оснований, так как в нем отсутствуют «сведения об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления». В СК также заявили, что факт смерти сирийца не установлен и документально не подтвержден, а видеозапись не является достаточным доказательством.

Адвокат Заикин пояснил в суде, что СК о своем решении никого не уведомил, а также отметил, что оно в любом случае незаконно. Адвокат подчеркнул, что следствию предоставили сведения, которых достаточно для начала проведения проверки. Более того, в заявлении указано конкретное лицо, причастное к преступлению, пояснил защитник.

Судья согласилась, что СК не уведомил заявителя о своем решение, но в то же время решила, что защитник уже «уведомлен в судебном заседании», поэтому проблема исчерпана.

«Следственный комитет более 10 месяцев не выполнял свои процессуальные обязательства по расследованию жалобы, фактически делегировав это обязательство истцу, а суд не способен квалифицировать это как „бездействие“», — отметил руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии FIDH Илья Нузов.

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В марте брат убитого жителя Сирии Абдуллах Эльисмаил подал заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело в отношении предполагаемых боевиков «ЧВК Вагнера», запечатленных на видео с казнью его родственника. Брат убитого считает, что дело должно быть возбуждено по статье об убийстве с особой жестокостью. Он также просит проверить, наемников ЧВК на предмет совершения военных преступлений.

В ноябре 2020 года «Новая газета» обращалась к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить инцидент, однако комитет не ответил.

«Новая газета» неоднократно публиковала кадры, на которых изображены предполагаемые боевики «ЧВК Вагнера» с отрезанной головой Мухаммеда Эльисмаила. Редакции удалось установить личность одного из участников расправы — 30 летнего Станислава Дычко, вступившего в ЧВК в 2016 году. Также «Новая» приводила доказательства того, что внесудебная казнь произошла возле месторождения Аш-Шаер в Сирии.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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