 

Мнение: Операция “Циклон Йемена”

19.01.2022, 4:28, Разное
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Спутниковые снимки последствий попадания хуситов по топливному терминалу Национальной нефтной компании ОАЭ в Абу-Даби. Наиболее сильно пострадала заправочная станция, где после попадания и пожара сгорело несколько бензовозов.

Ракеты, которые использовались в операции «Циклон Йемена» , представляют собой крылатые ракеты «Кудс-2», которые поразили нефтеперерабатывающий завод Мусаффа и аэропорт Дубая четырьмя боеприпасами. Баллистическая ракета Зульфикар поразила аэропорт Абу-Даби. Что касается беспилотников, то они нацелены на ряд чувствительных и важных целей, в дополнение к предыдущим целям, с помощью беспилотников Sammad 3.
Согласно заявлению Сари – было использовано всего пять баллистических и крылатых ракет и "большое количество беспилотников". Также хуситы предупредили иностранные компании, граждан и жителей "вражеского государства ОАЭ", что они без колебаний расширят список целей в предстоящий период. Жителям ОАЭ и иностранцам следует держаться подальше от важных объектов. (с) из заявления бригадного генерала хуситов Яхья Сари

https://t.me/hasansofan/9423 – цинк

Также отмечают, что попадание пришлось на объект всего в 5,5 километров от американской военной базы.

ПВО ОАЭ явно все это проспала.

В отместку за удар по Абу-Даби, саудиты снова бомбили Сану – убито и ранено около 30 гражданских лиц. Как не трудно заметить по видео https://twitter.com/RTarabic/status/1483462533264683009 / https://twitter.com/SH__Hamza/status/1483475955263975424 разрушений, хреначили тупо по жилым кварталам.

Ждем ответных визитов в Абу-Даби и Эр-Рияд.

PS. В Южном Марибе хадисты используя переброшенные из под Ходейды части и интенсивную воздушную поддержку саудитов, потеснили хуситов к северу от Хариба, отжав кусок территории, который сдали еще в результате отступления в ноябре-декабре 2021-го года. Хадисты стремятся добиться успеха взяв Хариб, но пока что кровопролитные бои идут к северу от города.
Также продолжаются упорные бои в горных районах Джабал-аль-Балак к югу от Мариба. Обе стороны несут тяжелые потери. Хуситы заявляют о более чем 250 убитых у противника, саудиты заявляют о 280 убитых хуситах в результате авиаударов + хадистоы претендуют еще на 120-160 убитых в ходе наземных боев. В общем, начавшаяся еще в феврале 2021-го года марибская мясорубка продолжается. Хуситы за 2021-й год признавали потери в Марибе порядка 20-22 тыс. человек. Хадисты и саудиты потеряли около 25-30 тыс убитыми, ранеными и пленными. Несмотря на расплывчатые цифры, довольно очевидно, что это было самое кровопролитное сражение 2021-го года.

Как уже ранее указывалось, ради организации этого контрнаступления хадисты и саудиты были вынуждены сдать большую часть западного побережья Йемена и отказаться от всех позиций в районе Ходейды. Так как ресурс переброшенных бригад не бесконечен, можно ожидать, что в среднесрочной перспективе тенденции к позиционности в Южном Марибе снова возобладают.

Источник: Colonel Cassad



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