 

В Петербурге вынужденно сел самолет «Дубай – Сан-Франциско»

19.01.2022, 4:26, Новости дня
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Боинг-777 авиакомпании «Эмирейтс» с 250 пассажирами на борту, летевший в Сан-Франциско, вынужденно приземлился в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга, сообщили в экстренных службах.

«В аэропорту Пулково благополучно прошла вынужденная посадка Боинга-777 авиакомпании «Эмирейтс» рейсом Дубай – Сан-Франциско», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника агентства.

Причиной посадки судна стало нарушение системы управления самолетом. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, решается вопрос отправки пассажиров в пункт назначения резервным самолетом.

Позже стало известно еще об одном инциденте с самолетом в России. Так, в Сочи молния ударила в самолет, когда тот заходил на посадку. Воздушное судно отстранили от полетов, чтобы проверить техническое состояние, сообщил оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика».

«Рейс «Уральских авиалиний» при заходе на посадку подвергся удару молнии. Воздушно судно было отстранено от полетов для проверки технического состояния. Пассажиры отмененного рейса были переоформлены на следующий рейс авиакомпании», – говорится в релизе.

Самолет приземлился благополучно, пострадавших нет. 



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