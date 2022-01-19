 

В НАТО рассказали, когда направят РФ ответ по безопасности в Европе

19.01.2022, 4:26, Новости дня
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Берлине на дискуссии, которая организована Фондом Кербера и еженедельником Spiegel, рассказал, что альянс в скором времени ответит на предложения РФ по безопасности, но не будет отступать от своих основных ценностей.

«Мы скоро в письменном виде отправим предложения России, мы дали это понять», – цитирует его ТАСС.

Столтенберг добавил, что данные предложения отразят «серьезную готовность вести переговоры по сути». Конкретно речь будет идти о контроле над вооружениями, прозрачности, ракетах и других вопросах.

Напомним, посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.

В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.

В минувшую пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения РФ по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент РФ Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».

Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту РФ Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен отвергли «российскую инициативу по восстановлению сфер влияния в Европе» и выступили за «сильный, четкий и единый трансатлантический союз».

В декабре 2021 года МИД РФ опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. В проекте соглашения с Североатлантическим альянсом РФ предлагает этой организации взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины к альянсу. 



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