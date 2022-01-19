Депутаты новой волны от «Единой России» рассказали о планах на весеннюю сессию Госдумы

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев на первом пленарном заседании весенней сессии VIII созыва обозначил ключевые направления, по которым будет вестись работа. Среди приоритетных задач партии – реализация поручений президента Владимира Путина и положений Народной программы.

По его словам, будут разработаны инициативы по реализации социальных программ для молодых ученых и студентов, страхованию жизни и здоровья добровольцев, усовершенствованию закона о занятости, решению проблемы дефицита кадров в первичном звене системы здравоохранения и ряд других.

«Весенняя сессия Госдумы будет насыщена социально ориентированными направлениями работы, что соответствует президентскому курсу на реализацию политики, в центре которой находится человек. Предстоящая сессия для депутатов новой волны станет возможностью проявить себя в качестве эффективных законодателей и активных членов фракции «Единой России», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В работу фракции активно включаются депутаты новой волны, которые за первые 100 дней работы в парламенте уже показали себя как эффективные законодатели, защищающие интересы конкретных социальных групп.

Все инициативы депутатов новой волны направлены на реализацию положений Народной программы «Единой России». Глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов считает, что одно из самых важных ее направлений – это развитие здравоохранения, и самый острый вопрос здесь – это дефицит кадров.

«Мы видим решение этого вопроса по нескольким направлениям. Основную надежду мы связываем с новой отраслевой системой оплаты труда, которая стартует в этом году в нескольких регионах. Зарплата медицинских работников, которые приедут на село, вырастит на 40-70%. Второе – необходимо дальнейшие развитие программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». И третье – никто не приедет на село, если там не будет жилья. Необходимо продумать чёткий механизм обеспечения молодых специалистов на селе жилье», – сказал он.

Депутат Владимир Самокиш считает, что необходимо продолжить «точить регуляторную гильотину» и рассмотреть закон, снижающий административную нагрузку с малого бизнеса и НКО. На важность работы по снижению административных барьеров для инициативных граждан обратил внимание и зампредседателя комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов: «В целом законопроекты, относящиеся к вопросам налогового администрирования, исходят из принципа удобства для налогоплательщика, ориентированности на его потребности и проблемы. Ярким примером приоритета удобства для налогоплательщиков стал эксперимент по налогу на профессиональный доход – появление миллионов самозанятых россиян, пользующихся удобным мобильным приложением, подтвердило оправданность такой политики».

Отдельное внимание в выступлениях секретаря генсовета партии ЕР Андрея Турчака и Владимира Васильева было уделено трагедии на шахте «Листвяжная» и тому, какие необходимо принять меры для предотвращения подобного в будущем. Депутат Михаил Киселев, представляющий в Госдуме Кузбасс, отметил, что недавно произошедшая трагедия в Кузбассе обострила накопившиеся проблемы в угольной отрасли и указал на необходимость принятия законопроектов, усиливающих ответственность работодателя за создание безопасных условий труда.