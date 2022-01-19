 

Жителям Латвии запретили носить тканевые маски

19.01.2022, 4:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правительство Латвии запретило использование тканевых масок в общественных местах в период пандемии COVID-19, исключение из правил распространяется только на детей, говорится в сообщении правительства.

«Решение правительства предусматривает, что с 25 января в общественных местах можно использовать только медицинские маски или респираторы класса FFP2», – передает РИА «Новости» сообщение кабмина Латвии.

Правительство Латвии таким образом решило исключить из использования тканевые маски, которые популярны у значительной части населения.

Правительство во вторник постановило, что с 25 января будет запрещено ношение тканевых масок в общественных местах. Соответствующие поправки были внесены в правила о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения COVID-19.

В то же время допускается, что учащиеся в возрасте 7-12 лет могут не использовать эти средства защиты, если пользуются тканевыми масками. В общественном транспорте дети также смогут продолжать использовать немедицинские маски.

Также правительство постановило, что малообеспеченные люди получат бесплатно по 50 масок, которых должно хватить на два месяца.

Ранее сообщалось, что в Латвии антипрививочники платят больным ковидом за возможность заразиться вирусом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Погребинский: Зеленскому пора готовиться к импичменту

14.01 / “Украинский сегмент YouTube, Facebook, Google должен модерироваться не из России, а из Украины!” Петиция к Зеленскому набрала 25 тыс. голосов

13.01 / Компания LG решила расширить функции современного телевизора

21.08 / Президент Бразилии перепутал карлика с ребенком и усадил его себе на плечо

15.05 / Свитолина проиграла Швентек в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме

08.07 / Переговоры Цукерберга с правозащитниками провалились

09.12 / В США назвали главный просчет Вашингтона на Украине

26.11 / Пушков оценил идею Бундесвера говорить с Россией с «позиции силы»

24.11 / Рубль вырос к доллару и евро

17.07 / Геймер опубликовал на форуме секретные данные о британском танке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика