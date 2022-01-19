Жителям Латвии запретили носить тканевые маски

Правительство Латвии запретило использование тканевых масок в общественных местах в период пандемии COVID-19, исключение из правил распространяется только на детей, говорится в сообщении правительства.

«Решение правительства предусматривает, что с 25 января в общественных местах можно использовать только медицинские маски или респираторы класса FFP2», – передает РИА «Новости» сообщение кабмина Латвии.

Правительство Латвии таким образом решило исключить из использования тканевые маски, которые популярны у значительной части населения.

Правительство во вторник постановило, что с 25 января будет запрещено ношение тканевых масок в общественных местах. Соответствующие поправки были внесены в правила о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения COVID-19.

В то же время допускается, что учащиеся в возрасте 7-12 лет могут не использовать эти средства защиты, если пользуются тканевыми масками. В общественном транспорте дети также смогут продолжать использовать немедицинские маски.

Также правительство постановило, что малообеспеченные люди получат бесплатно по 50 масок, которых должно хватить на два месяца.

Ранее сообщалось, что в Латвии антипрививочники платят больным ковидом за возможность заразиться вирусом.