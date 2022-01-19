 

США испугались возможности размещения ядерных сил РФ в Белоруссии

19.01.2022, 4:14, Новости дня
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Власти Соединенных Штатов опасаются, что предложенный проект изменений в Конституцию Белоруссии может свидетельствовать о планах Минска разрешить размещение на территории республики как обычных, так и ядерных сил России, сообщила высокопоставленная сотрудница Госдепартамента США.

«Предложенные изменения <…> включают формулировки, которые могут быть интерпретированы как открытие пути для размещения Россией [своих] сил на белорусской территории. Это будет значительным изменением для Белоруссии. Такой шаг будет представлять собой вызов для европейской безопасности, который может потребовать ответа. Этот проект конституционных изменений может свидетельствовать о планах Белоруссии разрешить размещение на своей территории как обычных, так и ядерных российских сил», – передает ТАСС.

«Дискуссии по поводу ядерных вооружений в Белоруссии – это то, что было начато [президентом республики Александром] Лукашенко в ноябре. Он тот, кто об этом говорил», – добавила она позднее. Сотрудница Госдепа не уточнила, о каком именно заявлении идет речь, однако отметила, что к подобным словам белорусского лидера необходимо «всем отнестись внимательно».

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал планируемый срок проведения референдума по поправкам в Конституцию республики. Проект обновленной Конституции Белоруссии был опубликован 27 декабря 2021 года. Документом предлагается внести коррективы примерно в половину статей основного закона Белоруссии.

Напомним также, 1 декабря Лукашенко сообщил о готовности Белоруссии разместить российское ядерное оружие, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение, которое продиктовано, прежде всего, той безрассудной политикой Запада.



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