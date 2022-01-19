 

24 канал – американский сенатор пообещал Киеву летальное оружие в случае российского вторжения

19.01.2022, 4:08, Новости дня
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Во время встречи с двухпартийной делегацией конгресса США президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию вокруг Украины. Как передаёт «Телеканал новин 24», сенатор Ричард Блюменталь заявил, что в случае вторжения РФ на Украину США предоставят Киеву летальное оружие.


AP

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией конгресса США. Как передаёт «Телеканал новин 24», политики обсудили ситуацию вокруг Украины, сенаторы выразили полную поддержку Киеву.

В состав делегации вошли сенаторы Роберт Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Викер. 

Зеленский поблагодарил конгресс за солидарность с народом Украины. Он также проинформировал сенаторов о ситуации с безопасностью вокруг Украины и шагах по противодействию агрессии России.

«Мы чувствуем и получаем действенную помощь в сфере безопасности в столь сложное время, время агрессии со стороны России», — заявил глава государства.

Как отмечает издание, во время разговора подняли и тему «Северного потока — 2». Стороны согласились, что российский газопровод — вызов для энергетической безопасности Украины и Европы.

Во время брифинга сенатор Ричард Блюменталь заявил, что в случае вторжения РФ на Украину США предоставят Киеву летальное оружие.

«Мы введём очень болезненные экономические санкции, но ещё важнее то, что мы дадим народу Украины летальное оружие, в котором они нуждаются для того, чтобы защищать свои жизни. Будь то Javelin, или Stinger, или стрелковое оружие, или катера — Россия заплатит цену, будут последствия», — заявил Блюменталь.



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