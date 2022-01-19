 

Global News – Канада разместила на Украине спецназ, чтобы «сдержать» Москву

19.01.2022, 4:08, Новости дня
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Оттава направила на Украину контингент военных сил специальных операций, пишет Global News. По данным телеканала, «небольшое» подразделение должно помешать «российской агрессии» и обеспечить эвакуацию канадских дипломатов в случае «полномасштабного вторжения».


Wikimedia

На фоне роста напряжённости между НАТО и Россией на Украину были переброшены бойцы канадского спецназа. Об этом пишет Global News со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников телеканала, речь идёт о небольшом контингенте канадского полка специального назначения. Его развёртывание — часть усилий НАТО «по сдерживанию российской агрессии» на Украине и оказание помощи правительству страны. Кроме того, подразделению поручено разработать план эвакуации дипломатов Оттавы в случае «полномасштабного вторжения».

Ни правительство, ни вооружённые силы Канады официально не подтвердили имеющуюся у Global News информацию. Они лишь заявили, что бойцы спецназа участвуют «в более широкой поддержке», которую Оттава оказывает Киеву.

Официальный представитель командования спецоперациями Амбер Бино сообщил телеканалу, что с 2020 года канадцы делятся «инструкторским и лидерским опытом» с военными ВСУ. Но источники Global News утверждают, что бойцы, отправленные на Украину в начале января, не проводят тренировки.

Дипломатические переговоры между США, ЕС и Москвой завершились на прошлой неделе без чёткого пути к разрядке ситуации вокруг Украины. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры «зашли в тупик», напоминает телеканал.

Накануне глава МИД Канады Мелани Жоли прибыла с недельным визитом в Киев, чтобы подтвердить поддержку Оттавы. «Скопление российских войск и техники внутри и вокруг Украины ставит под угрозу безопасность во всём регионе», — сказала дипломат.

«Эти агрессивные действия необходимо сдерживать. Канада будет работать со своими международными партнёрами, чтобы поддерживать основанный на правилах международный порядок и защищать права человека и достоинство украинцев», — добавила она.

Оттава последовательно поддерживает Киев с тех пор, как Путин «аннексировал» Крым*. По данным правительства, с января 2014 года Канада выделила Украине помощь в размере около $700 млн, в том числе в виде нелетального военного оборудования и 200 военнослужащих, ротация которых происходит каждые полгода, для обучения украинских войск, заключает Global News.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



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