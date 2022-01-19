Мнение: Кабанчик Путин



Один и 19 остальных на саммите “двадцатки”

И все-таки удивительно, как тянется и тянется последние месяцы эта невыносимо тупая бодяга – сначала с «нашим нападением на Украину», а потом еще и с совсем уж фантасмагорическим «ультиматумом Путина» в адрес НАТО! Бред настолько густой и вонючий, что его можно, кажется, трогать руками, и он прилипнет к пальцам, как гудрон – не отмоешь потом.

И тем не менее – его повторяют и повторяют, повторяют и повторяют… Рожи при этом у всех замогильно серьезные, добро б только у наших персонажей телевизора, но нет – еще и у «западных партнеров». По виду – на глазах идет отработка и расширение на новые области открытия, сделанного еще на примере ковидофрении последних двух лет: что широким массам, оказывается, можно впаривать любые, сколь угодно нелогичные и даже противоречащие сами себе «постулаты» – главное, долбать 24/7 и дудеть непрерывно в одну дуду: публика всё схавает, поверит и будет потом бездумно повторять.

Казалось бы – никакая «оккупация Украины» России не светит, не нужна, да и нет у нее для этого сил – и это ежу понятно. Еще более очевидно, что впрямую воевать России (то есть куцему обрубку СССР) против 500-миллионного ЕС и 300-миллионных Штатов как-то даже нелепо, тем более – выдвигать в их адрес «ультиматумы». Выглядит это жалко, вызывает даже не гнев, а недоумение.

Но тогда – зачем это всё? Кто все это делает с нашими придурками? Кто им под столом крутит яйца с такой силой, что они натурально, с вылезающими из орбит глазами, начинают изображать из себя берсерков?! Причем, по всей видимости, аналогичные процедуры в то же время проводятся и с противоположной стороной – в Киеве. Прямо на наших глазах, буквально ИЗ НИЧЕГО, «на глазах изумленной публики» нам рисуют войну. Настоящую, причем, войну – с кровью, позором и смертями.

С точки зрения кукловода, настоящая война всегда хороша тем, что у нее только перед самым началом нет никакого повода. Но вот дали отмашку; легкое колебание – с правой стороны несколько неуверенных выстрелов. Все мимо, только одно попадание. «Петю убили!!» С левой стороны ответный залп, опять все мимо, только один в цель. «Ваську убили!!!» Ну дальше – всё, понеслась: у левых цель – отомстить за Петю, у правых – отомстить за Васю, и дальше поводы будут только множиться, причем со страшной силой.

Вроде ясно: сколь бы непроходимы ни были отечественные кремлесидельцы – они понимают как никто, что война не даст России ничего. В частности, потому, что Россия – в полной изоляции, у России нет союзников, нет нормальных вооружений, население старое, то есть и собственно мобрезерва особо тоже нет. Про состояние экономики тактично умолчим. Какая война?!

С другой стороны – по-своему интересный вопрос: как же все-таки так получилось, что Россия НАСТОЛЬКО в изоляции? В этом есть что-то необычное. Можно, конечно, много и с полным основанием рассказывать о низких моральных устоях Путина и его окружения – мол, все прочие страны брезгуют иметь дело; что-то такое имеет место, безусловно – но ведь на дворе уже 2022 год, и Великий Ковид надел маски на рожи всем, но сорвал их с правящих сословий: мы вдруг узрели, какие мерзавцы и одновременно ничтожества управляют другими «развитыми странами». Особо, на мой вкус, отличился Макрон, с его творческим призывом «надо «перемазать дерьмом» (еmerder) всех тех, кто отказывается следовать санитарной диктатуре». Хорошо расчехлился! Но разве только он один? Все «радетели за народ» показали в полной мере, что им плевать на все – и на демократию, и на права человека, и на свободу – вообще, на любые принципы, кроме собственного благополучия; спрашивается – а чего они так ополчились на Путина?

Нет, ну правда: как так вышло, что именно наш Путин и его веселые кремлевские подельники оказались изгоями в компании отпетых мерзавцев и негодяев, составляющих так называемый «политический бомонд» в мире? Почему они его не приняли как родного, «за своего»? Он ведь такой же – и принципов никаких (вспомним «пенсионную реформу»), и кидала (вспомним ее же), и на законы так же плюет (вспомним Крым), и поиметь что-то с казны не дурак (вспомним «бассейн» и Сургутнефтегаз)… А тут еще эта «война», которую так настойчиво раздувают в первую очередь мировые (sic!) СМИ…

А ведь война, несмотря на всю ее абсурдность – похоже, вовсе не медийный миф. Она приближается. Вчера в некоторых СМИ появилось сообщение, что Россия с 5 января вывозит свой оставшийся дипломатический персонал (включая жен и членов семей сотрудников посольства!) из Киева. Это вроде мелочевка на фоне всех громокипящих заявлений… но именно такие «мелочи» – самые надежные индикаторы серьезности намерений. Можно сколько угодно махать руками и орать «не верю!» – я сам не верю; но очень похоже, что ВС РФ в самом деле готовятся ударить по Украине!!

Вопрос – ЗАЧЕМ?!

Ответ: не «зачем», а «почему». Потому что пинают кованым сапогом в зад. Я все не мог понять – как Путин оказался в изоляции среди негодяев мировой политики? Теперь догадываюсь: потому, что изначально рассматривался в качестве «кабанчика». Так в обществе зеков называют (до поры до времени втайне) малоопытного «терпилу», которого берут «в побег» в тайгу, с тем, чтобы по дороге тихо зарезать… и съесть.

И вот – время трапезы приближается.

Ситуация в мире такая, что для «элит» приближаются непростые времена. На носу мировой экономический кризис, а масштабная операция прикрытия под названием «чудовищная эпидемия ковида» близка к исчерпанию своего потенциала. При нормальном развитии событий ее придется в самом скором времени сворачивать, и там уже – отвечать сразу и за кризис, и за бесчисленные преступления «ковидной эпохи», которые пока прикрывает атмосфера чрезвычайки и «мы спасаем жизни». Но она скоро рассется…

Т.е. элиты в положении шахматиста, который попал в безнадежную позицию и отчетливо понимает, что можно сделать еще десяток-другой ходов, а потом все равно придется сдаваться.

Поэтому – возникает неодолимая потребность смахнуть все фигуры с доски… и обвинить во всех бедах кого-то другого. То есть – устроить хорошую такую войнушку, втравить в нее как можно больше народов, ввести в странах НОВОЕ чрезвычайное положение и те же «куар-коды», только под другим предлогом (прекрасный предлог – борьба с «русскими шпионами») – и под это дело получить еще одну передышку и возможность оставаться у реальных рычагов власти. А виноват во всем будет – кто? Правильно – Путин! Собственно, виновник всего уже давно (и предусмотрительно) заготовлен, привязан и накормлен, теперь осталось его только заколоть.



Донбасс-2015

Именно поэтому Путина всячески толкают сейчас к войне («ну давай, нападай, ты же сволочь и мерзавец, мы поставили на тебя!») – и – одновременно – уже не таясь вооружают Украину. Должна, по их мысли, получиться знатная потеха, с горами трупов с обеих сторон, а кто уж там победит – в принципе неважно. В казино, как известно, можно ставить и на красное, и на черное – а в выигрыше в любом случае останется казино.

Путин мозжечком понимает, что его приносят в жертву – поэтому упирается всеми лапами. И нам можно было бы с интересом и слегка отстраненно следить за его страданиями – если не понимать, что ВМЕСТЕ с ним приносят в жертву и всех нас. Без особых затей и даже не особо скрываясь из русских собираются сделать «немцев 21 века» – то есть еще одну бестолковую, но жутко кровожадную нацию, которая позорно восхотела захватить весь мир, но была этим миром бита, правда, совершив при этом кучу самых жутких, вызывающих содрогание злодейств. За что потом уже весь остаток 21 века остаток русских будет принужден каяться.

Если схема прекрасно сработала один раз – почему ж не воспользоваться ею второй раз?

И в 20 веке многим немцам было ясно, к чему все идет и к чему их готовят ВСЕХ. Они пытались предупредить, драли глотки – их игнорировали, будучи в пылу ресентимента. Возможно, и сам Гитлер, как и некоторые его стратеги, тоже почти все понимали – но эти, наоборот, рассчитывали на «сумрачный германский гений» и на то, что их для начала слегка разгуляют, а там уж они, Получив Ресурсы, совершат «рывок» и сумеют перехитрить, вывернувшись наизнанку, самих Авторов Сценария.

Пустые мечты.

Задним числом рассуждая: единственное, что могли бы сделать немцы, дабы спасти и мир, и себя от уготованного аутодафе– сместить Гитлера году так в 1937 или 1938. САМИМ сместить. Потом уже было, скорее всего, поздно.

Вот и нам – если бы был у нас национальный инстинкт самосохранения – стоило бы как можно быстрее отделаться от кабанчика. Но тут, увы, как пел пророк Гребенщиков: «Если бы я был…»

И еще раз: «Если бы я был…». Но нас нет.