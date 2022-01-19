Мнение: Полезный дурачок

События 90 года лично для меня были связаны, конечно, сугубо с «внутренней повесткой», как это говорят сейчас. Что там «у них» по сравнению с тем, что происходило «у нас», понятно, было совершенно неважно и неинтересно. Да и годков мне было не так чтобы очень.

Поэтому первую войну в Заливе я не то чтобы пропустил, но была она чем-то посторонним и малоинтересным.

Однако потом, значительно позже, когда возник феномен Исламского государства, когда я занялся историей вопроса, без событий, которые запустили весь этот процесс, конечно, обойтись было ну никак невозможно.

Немного отвлекусь. У Толкиена во «Властелине колец» был такой персонаж — Перегрин Тук. Пиппин. Бестолковый хоббит, вечно влипающий в какие-то истории. И из-за которого вот прямо сейчас возникали разные проблемы. Но. Интересная особенность: именно Пиппин умудрялся разворачивать сюжет так, что без его косяков все было бы совершенно иначе и, главное — не факт, что лучше.

Если бы он не уронил ведро в колодец в Мории и не разбудил Балрога, то Гэндальфу не пришлось бы с ним сразиться, умереть и воскреснуть в гораздо более сильном облике Белого. И не просто сильном, а накачавшись по самые брови экспириенсом. Гибель Гэндальфа привела к задержке в Лориене, как следствие — орки Сарумана догнали отряд, и в ходе стычки он распался. В результате распада Пиппин и Мерри смогли дойти до энтов, натравить их на Сарумана и тем самым блокировать и выключить из игры одного из двух ключевых противников. Да и история Фродо с Сэмом была бы совершенно иной, и не факт, что задачу они бы выполнили.

Другие косяки Пиппина тоже оказывались критическими точками, разворачивавшими сюжет в том направлении, где поставленная задача оказывалась выполненной. Не будь их — кто знает… А вроде бы — бесполезный и бестолковый персонаж. Совершенно негероический.

К чему я это? Нападение Саддама Хусейна на Кувейт совершенно не вытекало из какой-либо рациональной логики. Но по какой-то странной причине Саддама мягко и аккуратно к нему подталкивали. Все приближенные (кто выжил, конечно) Саддама в итоге рассказывали, что он был полностью убежден: Запад проглотит аннексию Кувейта, максимум погрозив ему пальчиком. В чем, собственно, Саддама неустанно убеждали послы и челночившие к нему посланники. Вслух, конечно, произносились грозные речи, но кто же верит публичным словам? И вдруг — как гром среди ясного неба.

Нынешняя возня вокруг Украины сильно-сильно напоминает и Саддама, и «Властелина колец». Путин здесь выступает персонажем, которому доверено сделать важный поворот сюжета. Более того — его буквально толкают в коридор, в конце которого тупик. Неплохо понимая психологию дворовой шпаны, беря ее на «слабо». И здесь особо и деваться некуда — ставки повышаются, и высшее российское руководство в конце концов окажется в положении людей, перед которыми будет поставлен неприемлемый выбор — либо лезть в ловушку, либо терять лицо уже не перед Западом — тут они переживут. А перед своей собственной братвой, которая и без того задается вопросами.

Запад (что бы под этим не понималось) разыгрывает сейчас локальную войну, рассчитывая получить сразу много разных дивидендов. Решая свои внутренние задачи (как они решались и в ходе первой, и в ходе второй войны в Заливе), и внешние, и системные, и локальные. А Путин-Пиппин — это как раз тот, кто накосячит, и очень удачно. Строго в нужном направлении. Полезный клиент. Жаль, одноразовый. С другой стороны, его как раз для таких надобностей и держали. Чтобы использовать в самый нужный момент. После чего, понятно, его судьба перестанет кого-либо беспокоить.

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