 

Стало известно о намерении Microsoft купить разработчика игр Activision Blizzard

19.01.2022, 3:32, Новости дня
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Американская корпорация Microsoft приобретает одного из крупнейших мировых разработчиков игр Activision Blizzard Inc. сумма сделки составит 68,7 млрд долларов, информирует пресс-служба Microsoft.

«Microsoft приобретет Activision Blizzard за 95 долларов за акцию, сумма сделки оценивается в 68,7 млрд долларов», – приводит ТАСС сообщение компании.

Отмечается, что после закрытия сделки, которое намечено на 2023 год, Microsoft станет «третьей в мире компанией по объему выручки после Tencent  и Sony. При этом глава Activision Blizzard Бобби Котик останется на своем посту.

Компании планируют расширить свое присутствие в сегменте игр для мобильных устройств, в частности сделать мобильную версию одного из хитов Activision Blizzard – игры Warcraft.

В Microsoft отметили, что у разработчика игр есть успешный опыт создания популярного мобильного приложения: игра-головоломка Candy Crush со времени своего создания была скачана пользователями более 2,5 млрд раз.

После обнародования информации о сделке котировки Activision Blizzard на электронной бирже NASDAQ выросли более чем на 30%, цена за одну акцию превысила 90 долларов против 64 долларов днем ранее.

Акции Microsoft немного подешевели с начала торговой сессии во вторник, однако эксперты не связывают снижение котировок с приобретением крупного разработчика игр.

Activision Blizzard – одна из ведущих компаний на рынке видеоигр, создавшая, в частности, игры World of Warcraft , Call of Duty, Diablo, Guitar Hero. 

Microsoft, приобретающая Activision Blizzard, борется за господство на рынке видеоигр со своим многолетним конкурентом Sony. Приобретение одного из ведущих разработчиков может значительно усилить позиции Microsoft в этом противостоянии.



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