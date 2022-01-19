Fox News – Байдена теперь ругает даже CNN

Своим избранием на пост президента США Джо Байден обязан журналистам: именно они активно агитировали за него, пока он отсиживался в самоизоляции, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. Теперь же, после череды неудач, даже послушные демократам СМИ открыли для себя страшную правду: Джо Байден очень стар и не вдохновляет народ.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Поздравляем вас с понедельником. Для Джо Байдена последние несколько месяцев стали величайшим политическим бедствием в его жизни. А это немало, ведь на его счету три провальные президентские кампании! Но в этом году всё было по-другому. Мы не хотим преувеличивать, но вы можете выбрать для сравнения любое унизительное, скорбное поражение в мировой истории: Сталинград, Карры, Галлиполи… Примерно это же — в политическом отношении — сейчас переживает Джо Байден.

Опросы показывают, что он поразительно быстро теряет поддержку со стороны практически всех категорий американцев, проголосовавших за него всего год назад. Это касается латиноамериканцев, умеренных демократов, афроамериканцев и… независимых избирателей — в данном случае падение рейтинга измеряется большими двузначными числами.

На данный момент электорат Белого дома сузился до двух категорий населения: страдающие тревожностью женщины с высокими доходами, несколькими университетскими дипломами и бессодержательной личной жизнью и работники национальных СМИ. И даже так мы, возможно, преувеличиваем популярность Байдена, учитывая, что эти два множества зачастую пересекаются. По сути, это одни и те же люди.

А теперь, поскольку положение всегда может ухудшиться, Байден, похоже, теряет даже СМИ. Это зловещий поворот событий! На самом деле не будет преувеличением сказать, что, если эта тенденция продолжится, президентству Байдена конец. СМИ — единственная причина, по которой Джо Байден вообще стал президентом. Байден не вёл предвыборную кампанию, чтобы добиться этой должности. Он не организовывал митингов, не произносил речей, не рассказывал народу, что он может сделать в случае своего избрания. Нет же! Почти весь год Джо Байден сидел дома, в страхе прячась от заразных избирателей. Агитацию он предоставил новостным организациям. И те прилежно агитировали.

СМИ скрывали недостатки Байдена, подвергали его критиков нападкам и цензуре. В целом, они не допускали и намёка на то, что вы, возможно, избираете манекен, маразматика, который всю жизнь вёл себя порочно. Избиратели об этом даже не подозревали. Они не знали, кто такой Джо Байден на самом деле. Однако внезапно новостные организации решили им рассказать. Посмотрите фрагменты выпусков новостей за последние несколько дней — это же просто поразительно!

CNN: У президента Джо Байдена была очень тяжёлая неделя. Его повестка дня потерпела ряд неудач. Ситуация с COVID усугубилась, Верховный суд отменил его требование об обязательной вакцинации…



NBC: По прошествии одного года господин Байден оказался на предпоследнем месте за всю историю измерения президентских рейтингов. Никогда ещё он не был так непопулярен в масштабах страны.

CBS: Не сказать, чтобы начало 2022 года предвещало что-то хорошее для администрации Байдена…

ДЖОН КИНГ, главный национальный корреспондент CNN: Страна раздосадована, его партия раздосадована. Уже прошло две недели с Нового года, в этом году у нас промежуточные выборы. И всего через несколько дней первая годовщина его инаугурации… И сейчас у него очень мрачные перспективы.

CNN: Сейчас он переживает то, что один известный автор детских книжек назвал «ужасным, кошмарным, нехорошим, очень плохим» временем.



Ого! Очень тяжёлая неделя неудач, страна раздосадована! Так это оценивает CNN. Если вам кажется, что это мягкая формулировка, примите во внимание источник. CNN критикует действующего президента-демократа? Это как если бы коллегия кардиналов высказалась против Папы Римского! Это нарушение церковной субординации, такого никогда не увидишь. А когда это всё-таки случается, это кое-что да значит!

MSNBC зашёл ещё дальше. Один из тамошних комментаторов решил пооткровенничать и рассказать зрителям канала нечто, чего они никогда раньше не слышали. Джо Байден старый. Очень, очень старый. Возможно, слишком старый для того, чтобы управлять страной с населением 335 миллионов человек. Посмотрите!

ДОННИ ДОЙЧ, ведущий подкаста: Вашей аудитории не очень понравится то, что я сейчас скажу. Не думаю, что у него (Байдена. — ИноТВ) вдохновляющий имидж. Я не думаю, кстати… Я мог бы долго перечислять его достижения. И, конечно, здесь уже перечислили его неудачи… Но есть и нечто другое. От скольких людей вы слышали: «Он выглядит старым»? Я не имею в виду никакой дискриминации по возрастному признаку… По-настоящему это началось с Афганистана, просто было такое впечатление, что его (Байдена. — ИноТВ) рука недостаточно крепко держит руль. Думаю, во многом проблема с посланником, а не с самим посланием. Нет впечатления, что он контролирует ситуацию.

Ого! Секундочку! Вы говорите нам, что Джо Байден не производит впечатление человека, крепко держащего руль? Правда? Вы уверены, что мы говорим об одном и том же президенте? Разве не этот человек совсем недавно, на встречах с избирателями, вызывал незнакомцев на соревнования по отжиманиям? Он же в одиночку спас Нельсона Манделу из ада Роббен-Айленда! Он вышел навстречу Корн-Попу с цепью в руках у общественного бассейна!* И теперь вы говорите, что этот человек, этот точёный памятник решительной мужественности, возможно, теряет хватку?

Ага, именно это они и говорят. И притом как будто робеют и извиняются. Они понятия не имели, что Джо Байден — неуклюжий, высохший каркас. Даже не подозревали! Они никогда не видели, чтобы Байден назвал кого-нибудь «всадником на пони с собачьим лицом». Они не замечали, чтобы он нюхал чьи-то волосы или смотрел перед собой пустым взглядом, как пациент после лоботомии. Они никогда этого не видели! Они так же шокированы, как и вы! Посмотрите, как штатный нобелевский лауреат CNN приходит к ужасному выводу, что, может быть, Джо Байден вовсе не потрясающий президент.

ДОН ЛЕМОН, ведущий CNN: Президент Байден сегодня покинул Вашингтон, чтобы провести выходные дома в Делавэре. Вероятно, ему не терпелось выбраться из города после одной из худших недель своего годовалого президентства. Ряд неудач: начиная с избирательных прав и решения Верховного суда заблокировать требование об обязательной вакцинации для крупных компаний и заканчивая стремительной инфляцией, из-за которой потребителям приходится больше платить… А сегодня мы видели сообщения о том, что розничные продажи в прошлом месяце были ужасны. Вдобавок «омикрон» по-прежнему сеет хаос, с нехваткой персонала и пустыми полками. Говорят, что демократы недовольны Белым домом из-за нехватки тестов… Я мог бы продолжать. Это плохая неделя для президента. Можно ли охарактеризовать это как-то иначе?

Джо Байден никогда не бывает в Белом доме, тут он (Дон Лемон. — ИноТВ) прав, хотя возможно, что CNN упускает нечто более важное. Байден не бежит из Вашингтона, из-за того что удручён политическими поражениями. Байдена волокут в карантин его советники, боясь, как бы он не подхватил коронавирус, как все остальные сейчас. Они хотят, чтобы он как можно раньше покинул город. Они точно знают, как эффективны маски и вакцины, и не полагаются на указания доктора Фаучи. Но неважно, это всё детали… Смысл в том, что CNN бежит от Джо Байдена.

Дата выхода в эфир 17 января 2022 года.



* Ведущий Fox News высмеивает различные невероятные истории, которые рассказывал о себе Джо Байден (прим. ИноТВ).