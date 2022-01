НАТО подтверждает значительное присутствие российских разведчиков на территории Украины – Столтенберг

Присутствие в Украине российских разведчиков он назвал “значительным”.

Американская журналистка Тери Шульц разместила в Twitter несколько цитат Столтенберга из этого интервью.

В частности, что НАТО подтверждает заявления Соединенных Штатов о “значительном присутствии российских разведчиков или оперативников на территории Украины”.

Столтенберг предполагает, что их могут использовать для планирования “инцидентов, несчастных случаев, операций под чужим флагом”, пишет Шульц.

JUST IN:

Sec Gen Stoltenberg says #NATO has information confirming US claims of a “significant Russian presence of intelligence officers or operatives inside Ukraine.”

He says it’s “absolutely possible” they’re planning “incidents, accidents, false flag operations.” pic.twitter.com/tNoUnDECCp

— Teri Schultz (@terischultz) January 18, 2022

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

—