Мнение: Нагнетая истерию

За сегодня:

1. Администрация Байдена заявила, что Россия может атаковать в любой момент.

2. США будут рассматривать дополнительные способы вооружить Украину против России, но не будут посылать войска.

3. США продолжат рассматривать способы остановить Северный Поток-2, но уже не настаивают на приоритете отключения SWIFT.

4. США рассматривают дополнительные санкции против России, а также руководителей ДНР и ЛНР.

5. Британия направила на Украину партию из 800-1200 противотанковых гранатометов NLAW https://lopatov-45.livejournal.com/23363.html. Воздухом идет потоковая поставка оружия и скорее всего не только NLAW.

6. Был вброшен и достаточно оперативно опровергнут фейк про отъезд российских дипломатов с территории Украины.

7. Постпред США в ООН угрожает "добиваться международной изоляции России".

8. Генсек НАТО призвал наращивать гонку вооружений в Европе.

9. Госдеп США заявил, что учения РФ и Белоруссии это не учения, а демонстрация силы или подготовка к вторжению.

10.Британия призвала снизить зависимость Европы от российского газа и пересмотреть вопрос "Северного Потока-2".

11. США "решительно ответят" России, если та попробует запугивать США ядерным оружием в Латинской Америке.

12. Белый Дом призвал Россию провести деэскалацию на Украине и предупреждает, что ни один вариант не будет исключен, когда Россия вторгнется на Украину.

13. Американские СМИ заявляют с ссылкой на официальные источники, что "Россия хочет захватить Киев".

14. Должностным лицам МИД Британии показано быть готовым "перейти в кризисный режим" в кратчайшие сроки из-за ситуации вокруг Украины.

15. Столтенберг заявил, что на территории Украины по мнению НАТО действуют "значительные группы российских разведчиков, которые планируют инциденты, несчастные случаи и операции под фальшивым флагом".

И так далее. Каждый день.

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