США запланировали поставки военной помощи Украине

США продолжают оказывать военную помощь Украине для укрепления ее обороноспособности, в ближайшее время ожидаются новые поставки, сообщила представитель госдепартамента высокого ранга.

«Как вам известно, в прошлом году мы поставили Украине больше систем безопасности, чем когда-либо с 2014 года. И я могу заверить вас, что эти поставки продолжаются, и в ближайшие недели их запланировано еще больше. Стоит РФ вторгнуться в Украину, мы обеспечим украинцев дополнительными оборонными материалами», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Страны Запада обвиняют Россию в подготовке планов по наадению на Украину. РФ не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.