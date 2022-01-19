 

США запланировали поставки военной помощи Украине

19.01.2022, 2:46, Новости дня
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США продолжают оказывать военную помощь Украине для укрепления ее обороноспособности, в ближайшее время ожидаются новые поставки, сообщила представитель госдепартамента высокого ранга.

«Как вам известно, в прошлом году мы поставили Украине больше систем безопасности, чем когда-либо с 2014 года. И я могу заверить вас, что эти поставки продолжаются, и в ближайшие недели их запланировано еще больше. Стоит РФ вторгнуться в Украину, мы обеспечим украинцев дополнительными оборонными материалами», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Страны Запада обвиняют Россию в подготовке планов по наадению на Украину. РФ не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. 



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